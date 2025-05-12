США, Германия и Британия обсудили войну в Украине: Госдеп раскрыл детали

Дипломаты подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения огня и продолжения прямых контактов между сторонами.

В воскресенье, 11 мая, государственный секретарь США Марко Рубио 11 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ключевая тема разговора - война в Украине, сообщила пресс-служба Госдепа США.

Рубио отметил, что приоритетом США остается прекращение боевых действий и достижения немедленного режима прекращения огня между Россией и Украиной. Вашингтон будет продолжать усилия по установлению мира.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в Азии - в частности, отношения между Индией и Пакистаном. Дипломаты отметили необходимость соблюдения режима прекращения огня и продолжения прямых контактов между сторонами. Рубио подчеркнул важность прямого диалога и поддержки коммуникации как пути к деэскалации напряжения в регионе.

Видео дня

Также Рубио провел разговор с новоназначенным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, поздравив его со вступлением в должность. Стороны также говорили об Украине. Собеседники обсудили недавнюю встречу в Киеве с участием канцлера Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, польского премьера Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского.

Рубио подчеркнул, что США и их союзники разделяют общую цель - прекратить войну в Украине и обеспечить стабильность в Европе.

Переговоры о прекращении огня

Как писал УНИАН, 10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

После этого российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: