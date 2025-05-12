Артистку сравнили с Настей Каменских.

Певица Елена Тополя рассказала, что ее критикуют за внешность. Более того, ее сравнили с другой певицей - Настей Каменских, и написали, что она красивее Елены.

Тополя не стала молчать и метко ответила всех хейтерам:

"Я вообще не вижу смысла в сравнении, ведь там, где вы начинаете сравнивать, вы теряете настоящий смысл, эксклюзивность и понимание и осознание, что все, что создано, создано с любовью", – сказала певица.

Елена добавила, что Каменских приблизительно на 50 сантиметров выше, поэтому она может быть более привлекательной для кого-то.

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Кроме того, Тополя призвала своих поклонников не сравнивать себя с другими, а принимать себя такими, какими они есть.

"Берегите то, что имеете, заботьтесь об этом и никогда не сравнивайте ни себя с другими, ни кого-то с другими", - добавила артистка.

Напомним, ранее Камалия ответила на хейт из-за ее фигуры и раскрыла болезни, которые повлияли на внешность. Певица призвала не осуждать друг друга, не зная, какой путь преодолел человек.

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