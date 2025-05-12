Позиция Украины ухудшилась в прогнозах букмекеров.

Уже завтра, 13 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025". Все участники готовятся к своим выступлениям на международной сцене и активно проводят последние репетиции, чтобы удивить зрителей. А тем временем букмекеры обновили свои ставки на вероятного победителя шоу.

Согласно информации с сайта Еurovision World, первое место все еще пророчат группе KAJ с песней "Bara bada bastu" из Швеции. Ее шансы на победу оценивают в 37 %.

В тройке лидеров также до сих пор остаются Австрия (вероятность победы, по ставкам букмекеров, 22%) и Франция (ее возможность победить оценили в 7%). Завершает первую пятерку Израиль и Бельгия.

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Кстати, представители Украины выбыли из топ-10. По мнению букмекеров, группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" пока разместилась на 14 месте. Однако отметим, что ставки не всегда совпадают с финальными результатами шоу.

К слову, "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии. В конкурсе примут участие 37 стран. Украина будет петь в первом полуфинале под номером пять. Также 15 мая пройдет второй полуфинал, а гранд-финал ожидается в субботу, 17 мая.

Напомним, ранее стало известно, что Jerry Heil выступит на "Евровидении-2025" без рэперши alyona alyona.

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