Наиболее востребованные профессии в Польше не обязательно требуют квалификации, но от нее существенно зависит зарплата.

В поисках безопасности и лучшей жизни после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, многие украинцы нашли свой новый дом именно в соседней Польше. Здесь нетрудно получить работу, в том числе и хорошо оплачиваемую. Каких специалистов не хватает в Польше и в каких сферах платят очень хорошие деньги - рассказываем в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, входит ли в трудовой стаж работа за границей - как его подтвердить.

Какие профессии в Польше пользуются наибольшей популярностью и сколько платят

Если говорить о том, какая работа пользуется большим спросом в Польше, то это - рабочие профессии. Например, по данным одного из агенств по трудоустройстве в Польше Gremi Personal, наиболее дефицитные профессии - те, что связаны с физической силой:

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строители;

монтажники;

слесари;

сварщики;

кровельщики.

Также пользуются спросом водители и кладовщики. Дефицитными эти специальности становятся в основном из-за тяжести самой работы, условий труда, длительности рабочего дня и невысокого уровня зарплат. К примеру, зарплата кровельщика составляет 40-60 тыс. грн/месяц, водителя - 45-70 тыс. грн, строителя - 40-60 тыс. грн, а сварщика - 50-85 тыс. грн.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году востребованными станут также работники на складах - эта работа не требует знания польского языка, но и уровень зарплаты здесь в пределах 45-60 тыс. грн.

Среди высококвалифицированных профессий самыми дефицитными в Польше называют такие:

врачи;

учителя,

сиделки;

медсестры и акушерки;

бухгалтеры;

военнослужащие.

Нехватка специалистов этих профессий в Польше объясняется тем, что на заслуженный отдых выходит больше людей, чем приходит на рынок труда. Поэтому польские работодатели стараются привлекать мигрантов, хотя зарплата и в этих сферах - далека от зарплат в западной Европе. К примеру, учителя в Польше могут зарабатывать 35-55 тыс. грн/месяц, бухгалтеры - 45-80 тыс. грн, медсестры и акушерки - 40-70 тыс. грн.

Также, согласно прогнозам, в этом году будут востребованы менеджеры (с аналитическими способностями и умением руководить командой) и специалисты по продажам.

На уровень зарплаты очень влияют опыт работы и квалификации работника: более опытные получают более высокую. Знание языков - польского и английского - также дает больше перспектив как в плане поиска работы, так и оплаты труда. Высококвалифицированные работники с опытом и знанием языка (польского как минимум) могут рассчитывать на зарплату в $3,500 - $4000 (150-160 тыс. грн).

Касательно того, какая специальность востребована в Польше и при этом является еще и самой высокооплачиваемой, то сайт finance.ua называет четыре таких:

IT-специалисты - их средняя зарплата 12-25 тыс. злотых/месяц (120-250 тыс. грн);

финансовые менеджеры - 10- 20 тыс. злотых (100-200 тыс. грн);

врачи - 15-30 тыс. злотых (150-300 тыс. грн);

корпоративные юристы - 12-25 тыс. злотых (120-250 тыс. грн).

Уровень зарплат также зависит и от того, в каком городе находится компания. В 2025 году среди городов-лидеров по уровню зарплат называют Краков (10 678,92 злотых средняя зарплата), Гданьск (10 640,11) и Варшаву (10 456,10).

В то же время, при поиске работы в Польше и сравнении польских и украинских зарплат, важно также учитывать, что продукты, проезд и аренда жилья в Польше, в особенности в больших городах, - намного дороже, чем в Украине.

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