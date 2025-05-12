По сравнению с птицей-слоном даже страус, который носит титул самой большой сохранившейся птицы в мире, выглядит миниатюрным.

Птица-слон с Мадагаскара была настоящим гигантом весом более 900 килограмм и ростом до 3 метров. Об этом пишет Скотт Трэверс, американский эволюционный биолог из Ратгерского университета для Forbes.

В отличие от динозавров, люди Мадагаскара часто пересекались со слоновыми птицами, вплоть до их вымирания около 1000 г. н. э.

Биолог отмечает, что гигантская птица-слон Мадагаскара - самая тяжелая птица, когда-либо жившая. Aepyornis maximus была членом отряда бескилевых - классификации, которая включает страусов, эму и киви.

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"Но по сравнению с птицей-слоном даже страус, который носит титул самой большой сохранившейся птицы в мире, выглядит миниатюрным. С ее массивными ногами и толстым телом, слоновая птица была создана для силы, а не скорости. Она не могла летать, но ей это и не было нужно. С небольшим количеством естественных хищников на Мадагаскаре она правила лесами и равнинами острова на протяжении тысячелетий", - пишет ученый.

Интересно, что ископаемые записи показывают, что эти огромные птицы откладывали гигантские яйца. Одно яйцо слоновой птицы могло достигать более 33 сантиметров в длину и содержать около двух галлонов жидкости - эквивалент 150 куриных яиц. Эти яйца остаются одними из самых крупных из когда-либо обнаруженных и были найдены неповрежденными спустя столетия после вымирания птицы, иногда выброшенными на берега Мадагаскара или откопанными фермерами и археологами.

Слоновые птицы, вероятно, были травоядными, питающимися фруктами, листьями и низкорослыми растениями. Они медленно передвигались по лесу, используя свою огромную массу для навигации среди густой растительности. Ученые полагают, что ближайшими ныне живущими родственниками слоновых птиц являются не страусы или эму, а гораздо меньшие по размеру нелетающие киви из Новой Зеландии. Генетические исследования также показали, что слоновые птицы включали несколько отдельных видов на Мадагаскаре с глубокими эволюционными расколами, которые оправдывают размещение их в два отдельных семейства.

Биолог отмечает, что исчезновение слоновых птиц близко совпадает с расширением человеческих поселений на Мадагаскаре, которое оценивается примерно в 500-1000 годах н. э. Хотя нет прямых доказательств того, что слоновые птицы были истреблены охотой до вымирания, влияние человеческих поселений - вырубка лесов, потеря среды обитания и сбор яиц - резко сократило бы их популяцию.

По словам ученого, огромные яйца были легкой добычей. Одно яйцо могло прокормить целую семью, что делало их весьма привлекательным ресурсом. Выжигание и расчистка земель для сельского хозяйства могли еще больше нарушить их места размножения и снабжение пищей.

В свое время путешественник Марко Поло писал об огромных птицах на Мадагаскаре, способных поднимать слонов, что, вероятно, является искаженным воспоминанием о слоновых птицах. Эти истории помогли подпитать миф о Роке, гигантской птице из ближневосточной мифологии.

Важно, что ученые продолжают изучать останки слоновых птиц, чтобы лучше понять доисторическую экосистему Мадагаскара и последствия быстрых изменений окружающей среды, вызванных человеком. Их история служит предостережением: даже самые могущественные существа могут исчезнуть, столкнувшись с давлением разрушения среды обитания и чрезмерной эксплуатации. Биолог добавил:

"Их яйца являются желанными для коллекционеров и исследователей. Их кости продолжают давать новые знания о древнем биоразнообразии. А их образ - огромный, таинственный и вымерший - напоминает нам о хрупкости жизни на островах, где эволюция часто идет необузданно, но не всегда может обогнать присутствие человека".

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