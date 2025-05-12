Есть несколько способов ускорить воссоединение со своим чемоданом после приземления самолета, но только один из них наиболее надежный.

Многие путешественники предпочитают путешествовать с ручной кладью не только ради экономии денег, но также из-за опасений, что их чемодан может быть утерян (или украден) где-то между аэропортом и багажным отделением самолета. Кроме того, порой ожидание своего багажа по прибытии может занять слишком много времени.

Впрочем, иногда путешественникам без багажа никак не обойтись, ведь далеко не все предметы можно проносить в ручной клади, да и в длительную поездку с небольшим рюкзаком поехать проблематично. И в данном случае есть один хитрый трюк, который поможет пассажирам ускорить воссоединение со своими вещами в зоне выдачи багажа, пишет Daily Express.

Как отметил работник одного из региональных аэропортов США Томас Ло Скиуто, как можно более поздняя регистрация на рейс означает, что ваши сумки загружаются последними и теоретически должны быть выданы первыми по прибытии.

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Впрочем, иногда роль в очередности загрузки сумок в багажное отделенее самолете также играет их вес. Дело в том, что некоторые авиакомпании разделяют багаж на большие и маленькие партии, чтобы сбалансировать распределение веса. Когда люди регистрируют свой багаж, он фильтруется в контейнеры, вмещающие много сумок, и далее может перемещаться как единое целое – и тогда будет уже совершенно неважно, когда вы сдаете свой багаж.

Тем не менее, самолеты с одним проходом, как правило, "загружают" сумки по отдельности, а не группируют их, как это делается в более широких самолетах. В этом случае, когда вы сдаете сумку, она, как правило, сразу же отправляется в зону ожидания. В таком случае багаж доставляют в самолет и загружают непосредственно перед полетом, поэтому вероятность того, что его погрузят первым, действительно будет зависеть от того, когда он был зарегистрирован – eсли сумку сдали заранее, она может оказаться в конце зоны хранения, что означает, что она попадет последней в самолет и, вероятно, будет выгружена первой.

Однако есть и еще один более изощренный (но более надежный) способ сделать так, чтобы ваш чемодан выдали первым – наклеить на него пометко "fragile", т.е. обозначить, что в нем перевозятся хрупкие предметы. В таком случае ваш багаж, скорее всего, будет загружен в самолет последним, чтобы на него ничего не поставили, и, следовательно, выгружен первым, что может сократить время ожидания на ленте. Впрочем, здесь стоит учесть, что на чемодане тогда не должно быть никаких других наклейок, чтобы не вызвать путаницу.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов призвали навсегда отказаться от ярких чемоданов, поскольку они могут привлечь к себе слишком много нежелательного внимания со стороны воров в зоне ожидания багажа.

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