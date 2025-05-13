В команде Мелони утверждают, что ее отсутствие на самом деле помогло сохранить европейское единство.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подвергается критике у себя на родине за то, что не присутствовала лично на недавней встрече в Киеве с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши.

Как пишет Euractiv, бывший премьер-министр Джузеппе Конте обвинив ее в "наблюдении со стороны" и удаленном следовании чужим решениям",

Еще один бывший премьер Маттео Ренци выразился еще резче. "При Мелони Италия потеряна: мы больше не на передовой", написал он на своей странице в Х.

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При этом администрация Мелони попыталась защитить ее решение, настаивая, что это был "политический" выбор.

"По словам источников, близких к премьер-министру, Италия намеренно решила дистанцироваться от группы, которая более открыта для развертывания войск на Украине, помимо миротворческих миссий", - пишет издание.

В команде Мелони подчеркнули, что позиция Рима заключается в том, чтобы добиваться более серьезных гарантий безопасности для Украины, потенциально с применением статьи 5 НАТО, без обязательного принятия Украины в Альянс.

"Помощники Мелони утверждают, что ее отсутствие на самом деле помогло сохранить европейское единство, поскольку ее присутствие за столом могло бы спровоцировать публичный раскол, если бы возник вопрос о развертывании войск", - говорится в статье.

Встреча союзников Украины в Киеве

В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск прибыли в Киев с демонстрацией поддержки Зеленскому. Они фактически поставили Путину ультиматум: или прекращение атак, или с понедельника начнется новое санкционное давление.

По словам одного из европейских чиновников, знакомого с ситуацией, Трамп частным образом согласился с позицией союзников, включая возможность дополнительных санкций, если этого потребуют обстоятельства.

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