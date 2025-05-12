Он назвал действия России "несерьезными".

Российский лидер Владимир Путин не настроен серьезно на мирные переговоры, он хочет лишь подвергнуть сомнению суверенитет Украины. Такое мнение в интервью CBS высказал посол Великобритании в США Питер Мандельсон.

"Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы увидите, что он хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", — сообщил он.

Он напомнил, что после предложения Путина о встрече в Стамбуле Украину атаковали российские боеприпасы и беспилотники.

Видео дня

"Нам это кажется несерьезным, и мы очень рады, что украинцы приняли это прекращение огня, как просил их сделать президент США", – сказал Мандельсон.

Он также подтвердил позицию Великобритании, что переговоры возможны только при условии 30-дневного прекращения огня.

"Я считаю, что администрации президента США сейчас нужно подумать, как она собирается достигать своей цели мира. Этой цели можно достичь только тогда, когда Россия, Путин выполнят предложения Зеленского и украинцев, а именно 30-дневное прекращение огня, в течение которого могут состояться переговоры", – сказал посол.

Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США усилить давление на Россию, Мандельсон ответил утвердительно.

"У сенатора Линдси Грэма есть законопроект, и я думаю, что администрация президента США захочет оценить своевременность и целесообразность поддержки этого законопроекта", – сказал он.

Переговоры России и Украины

Как писал УНИАН, вчера 10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

После этого российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: