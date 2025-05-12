Температура тут зачастую поднимается выше +50°, а дождей катастрофически не хватает.

Последнее десятилетие принесло неумолимую жару как в районы, уже известные своим жарким климатом, так и в те, где жара ранее была не столь типичной. С 2015 по 2024 год по всему миру зафиксировали множество температурных рекордов, продолжительные волны жары и экстремальные условия. Такая погода буквально ставит под сомнение возможность выживания в этих местах. Они стали наглядными индикаторами того, к чему может привести потепление климата. Издание Interesting Engineering рассказало о девяти самых жарких мест на Земле.

Долина Смерти, США

Самое жаркое место в Северной Америке. В 2020 году температура достигла +54,4°C. С каждым годом здесь фиксируются новые температурные рекорды из-за засух и постоянного солнца.

Джейкобабад, Пакистан

Город, где жара и влажность становятся смертельно опасными. В 2021 году зафиксированы +52°C. критическая температура делает пребывание здесь крайне рискованным.

Видео дня

Басра, Ирак

Один из самых жарких населённых городов планеты. В 2023 году температура достигла +53,9°C. Проблемы с водой и отключения электричества усугубляют ситуацию.

Финикс, США

Городская жара усиливается каждый год. В 2021 году тут было +48,3°C. Асфальт, бетон и нехватка воды создают эффект "городской печи".

Турбат, Пакистан

В 2017 году температура достигла +53,7°C - это рекорд для всего Пакистана. Малонаселённый и бедный регион особенно уязвим перед изменениями климата.

Ахваз, Иран

Промышленный город, где в 2017 году была зафиксирована температура +53,7°C. Загрязнение воздуха, пыльные бури и отсутствие охлаждения делают жизнь тут крайне тяжёлой.

Дели, Индия

В 2022 году столица Индии установила рекорд в +49°C. Быстрая урбанизация и вырубка деревьев превратили город в тепловую ловушку.

Кувейт, Кувейт

В 2016 году температура достигла +54°C - это один из самых высоких показателей в мире.

Даллол, Эфиопия

Самое жаркое место на Земле по среднегодовой температуре - около +34,6°C. Здесь почти круглый год выше +30°C, что делает регион экстремально жарким и малопригодным для жизни.

Напомним, ранее Погода УНИАН рассказывал о стране Кувейт, где температура настолько высокая, что птицы замертво падают с неба, а морские коньки буквально варятся в воде заживо. Днем здесь +45°, а ночью температура часто не опускается ниже +27°.

Вас также могут заинтересовать новости: