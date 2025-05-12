Редкоземельные металлы включают 17 химических элементов, среди которых скандий.

В Украине сосредоточены крупные залежи редкоземельных металлов, которые являются критически важными для высокотехнологичных отраслей промышленности. Об этом РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

Редкоземельные металлы включают 17 химических элементов, среди которых тяжелые и легкие редкоземельные металлы, а также скандий. Несмотря на то, что их концентрации в природе невысокие, эти материалы имеют критическое значение для современных технологий, в частности в экологически чистых промышленных процессах и хай-тек разработках.

"Основное их значение и ценность в том, что это крайне необходимые для современной промышленности материалы. Причем для промышленности не устаревшей, а новейшей, с высокой добавленной стоимостью. Это хай-тек, это "зеленые металлы", которые используют в ecology-friendly технологиях (которые минимизируют вред окружающей среде). Поэтому к ним такой огромный интерес", - сказала Ремезова.

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По ее словам, Украина обладает значительными запасами таких металлов. Например, скандий встречается в титаносодержащих геологических структурах Житомирской и Черкасской областей, а также в отходах добычи урана. Пержанское месторождение содержит иттрий и иттербий, а соседнее Ястребецкое - флюорит и циркон, содержащие лантан, церий, неодим и другие ценные элементы.

Большие перспективы добычи таких металлов имеет Восточное Приазовье, где расположены Мазуровское и Азовское месторождения. Последнее единственное в Украине комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов. Ученая рассказала:

"Восточное Приазовье имеет большие перспективы добычи таких металлов. Здесь расположены два главных месторождения: Мазуровское и Азовское. Последнее - единственное в Украине комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов. В Кальмиусской зоне эти металлы связаны с породами типа сиенитов и гранитов, а в Южнокальчицком поле - с церием и лантаноидами".

Она добавила, что Петрово-Гнутовское месторождение выделяется большой концентрацией паризита - редкого минерала с церием, почти не найденного в других странах.

В Новополтавском месторождении носителем редкоземельной минерализации является минерал апатит, содержащий преимущественно лантан и церий, а также иттрий, самарий, европий, тербий, иттербий, лютеций. Как обращает внимание Ремезова, есть еще ряд недоизученных проявлений, которые имеют хорошие перспективы по редкоземельным металлам. Украина имеет еще много малоисследованных участков с потенциалом для добычи ценных соответствующих металлов.

Ученые также отмечают уникальность Пержанского рудного поля на Житомирщине, где обнаружено около 150 различных минералов, включая редкие элементы, такие как тантал и ниобий. По словам Ремезовой, эта территория имеет большой потенциал для добычи редких металлов, но ее близость к границе с Беларусью усложняет разработку.

"В этом месторождении - очень нетрадиционный носитель бериллиевой минерализации - это гентгельвин. В мире вообще - 20 находок этого минерала. А здесь - целое месторождение. И конечно, что его будут разрабатывать. Лицензии на большинство месторождений на этом поле выданы инвестиционной компании BGV. Единственное - сейчас ограничено развитие из-за того, что это фактически граница с Беларусью буквально в 17 километрах от месторождения. По ту сторону границы тоже есть бериллиевое месторождение. Там, в отличие от наших бизнесменов, ориентируются на российские технологии. Но там ничего не движется, потому что Россия никогда не относилась к технологически передовым странам", - отмечает заведующая отделом.

Кроме того, перспективные месторождения расположены в центральноукраинской зоне - Азовское, Покровско-Киреевское, Петрово-Гнутовское, Мазуровское. Однако часть этих территорий сейчас находится под временной оккупацией, что затрудняет доступ к ценным ресурсам. В то же время эксперты считают, что при условии привлечения международных инвестиций, в частности США, возможно активное освоение этих залежей в будущем.

Соглашение о полезных ископаемых

Как писал УНИАН, Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного фонда для привлечения глобальных инвестиций в восстановление страны. Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию этого соглашения - решение поддержали 338 народных депутатов. Предполагается, что ратификация создаст правовые основания для реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

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