Для Galaxy A14, Galaxy S21, и других популярных моделей наступает конец эпохи.

Samsung официально подтвердила, что телефоны Galaxy A14 и Galaxy A14 5G получат свое последнее крупное обновление Android с фирменной оболочкой OneUI 7. Эти бюджетные модели дебютировали 2023 году с предустановленным Android 13, а позже обновлены до Android 14. Финальный апдейт выйдет до конца лета.

Samsung обещает два крупных обновления Android для большинства своих телефонов среднего и бюджетного класса. В случае с Galaxy A14 и A14 5G компания выполнит это обязательство в полном объеме, пишет Gizchina.

Хоть Galaxy A14 и A14 5G больше не получат новых версий Android, компания не собирается полностью отказываться от них. Телефоны продолжат получать исправления безопасности в течение двух лет, но никаких новых функций они не предусматривают.

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Если у вас есть Galaxy A14 или Galaxy A14 5G, обновление OneUI 7 принесет свежий дизайн, повышенную производительность и новые функции. А тем, кто хочет иметь актуальные версии Android, стоит задуматься о покупке более современной модели. Тем более, что некоторые новые модели Samsung будут получать обновления целых 7 лет

Также с выходом OneUI 7 квоту "апдейтов" ОС исчерпали Galaxy S21, Z Flip3 и Z Fold3. Они тоже пролетят мимо Android 16, но продолжат получать патчи безопастности.

OneUI – фирменная оболочка всех устройств Samsung. Обновления выходят стабильно каждый год, но в 2024 году что-то пошло не так и развертывание финальной версии One UI 7 началось только в мае 2025-го. Причем некоторые модели все еще ждут обновления.

Напомним, завтра пройдет официальная презентация Galaxy S25 Edge. Это будет самый тонкий телефон в истории Samsung, который также предложит богатый набор фирменных ИИ-функций и производительность флагманского уровня.

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