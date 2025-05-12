В городе сегодня и завтра ожидаются грозы.

На сегодня и завтра во Львове объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, погода испортится уже в ближайшее время.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 12 мая и днем 13 мая грозы, местами шквалы 15 - 20 м/с, град диаметром 6 - 19 мм", - прогнозируют в гидрометцентре.

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Из-за непогоды на Львовщине введен І уровень опасности, желтый.

По прогнозу, сегодня на Львовщине будет облачно с прояснениями. Днем временами будет идти дождь. Скорость ветра 9 - 14 м/с. Температура днем по области составит 9 - 14° тепла, а во Львове ожидается 10 - 12° тепла.

Во Львове уже две ночи подряд фиксируют аномально низкую температуру воздуха. В частности, по данным синоптиков, 12 мая температура в городе упала до 0,0°С.

Ранее самая низкая температура в этот день была зафиксирована еще в 1978 году и составляла +0,3°С.

Это уже третий температурный рекорд во Львове с начала года и второй - за последние дни. Первый был зафиксирован в апреле, а предыдущий - 11 мая, когда воздух остыл до -0,2°С. Для сравнения: в 1978 году в этот же день температура достигала +0,4°С.

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