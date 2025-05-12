Он отмечает, что успехи врага за этот год совершенно не сопоставимы с его потерями.

У российских оккупантов нет ни человеческого, ни технического ресурса для успешных боевых действий, но это не значит, что приказа идти вперед не будет. Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

Говоря об "успехах" российских оккупантов за последний год, он подчеркнул, что "что географически, скажем так, что с точки зрения нанесения ущерба нашей армии, их успехи за этот год абсолютно не сопоставимы, абсолютно не адекватны с их потерями".

"За последний год они захватили меньше территорий, чем за любой предыдущий год большой войны. А притом потери у них больше, чем за любой предыдущий год большой войны", - сказал Дикий.

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По его словам, с военной точки зрения у врага "ситуация на самом деле уже пока плохая, с вариантом на переход ее в сильно плохую". В то же время российский диктатор, добавил Дикий, "до сих пор не отказался от идеи своей полной и именно окончательной победы".

Он отметил, что для Путина неприемлемой оказалась идея приостановить боевые действия на 30 дней. "С военной точки зрения оно даже имело бы для него смысл. Я думаю, что его генералы были бы не против такого перерыва... Он-то считает, что он с каждым днем приближает свою победу. Вот не промежуточную, не какую-то там договорняковую, а он приближает эту большую победу над нами. Подписание нами такой капитуляции, после которой возобновление войны и окончательная оккупация станет просто вопросом немного отложенного действия", - сказал Дикий.

Так, отметил он, Путин "дожимает именно на это" и ради этого "будет гнать людей и в весеннюю кампанию, и в летнюю кампанию". "Будет гнать он людей, а другое дело, что они уже не сильно гонятся. Точнее, гнаться - то они гонятся, но результаты мы с вами перед этим обсуждали", - подчеркнул экс-командир.

Дикий добавил, что от того, что Путину очень нужна победа, его армия не стала более боеспособной, а за каждый метр занятой территории враг еженедельно платит все большую цену.

"Поэтому, скорее всего, приказы усилить наступление будут. А вот выполнение этих приказов... Очень сомневаюсь. Просто потому, что не вижу у них сейчас для этого ресурса. Вот их будут гнать на смерть... Разве что товарищ Ин подбросит гораздо больше своего "пушечного мяса", чем он подбросил пока. А собственного ресурса у них реально уже для именно успешных боевых действий... Я абсолютно уверенно утверждаю, что для успешных боевых действий у них сейчас ни человеческого, ни технического ресурса нет. Но это не значит, что приказа идти вперед не будет. Приказ - может быть, результат - достаточно предсказуем", - сказал Дикий.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Путин де-факто отказался пойти на перемирие с 12 мая. Впрочем, для Украины это не стало неожиданностью.

Ермак отметил, что если Россия действительно готова к переговорам, то необходимо принять предложения Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня.

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