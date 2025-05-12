Таким инсайдом поделился Марк Гурман из Bloomberg.

Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с планами компании.

Одним из таких девайсов станет "преимущественно стеклянный, изогнутый iPhone без вырезов на дисплее". Это будет настоящий технологический скачок, который должен впечатлить даже самых требовательных поклонников бренда.

Кроме того, Apple готовит целый ряд устройств с поддержкой Apple Intelligence – например, в 2027 хотят выпустить конкурента умных очков Ray-Ban от Meta, а также AirPods и Apple Watch с камерами.

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Одним из самых амбициозных проектов станет создание настольного робота с рукой и ИИ-помощником, обладающим собственной личностью. Также к 2027 году Apple рассчитывает внедрить улучшенного голосового ассистента Siri на базе LLM и создать собственные серверные чипы для ИИ-обработки.

Это уже не первый раз, когда в Bloomberg сообщают о масштабном редизайне iPhone. Ранее Гурман получил доступ к внутренней служебной записке Apple и рассказал, что следующее поколение iPhone в компании называют самым амбициозным в истории.

Первый большой шаг к обновлению своих продуктов ожидается в конце 2026 года, когда Apple представит складной iPhone. Его цена превысит стоимость Samsung Galaxy Z Fold, но компания намерена добиться "почти невидимой" складки на месте складывания дисплея пополам.

Презентация серии iPhone 17 ожидается в сентябре. По слухам, в новом поколении все смартфоны предложат экраны ProMotion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. А на смену модели Plus придет тонкий iPhone Air.

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