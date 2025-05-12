Она также ответила, пойдет ли на фронт ее муж.

Украинская актриса театра и кино Ольга Комановская, высказалась о звездных мужчинах, которые выехали за границу во время полномасштабной войны.

Звезда фильма "Живая" отметила, что не имеет права осуждать, ведь ее муж тоже не на фронте. По словам Ольги, у ее избранника Родиона Волкова есть бронь, ведь он опекает больную мать. Однако в тылу он снимает фильмы о войне и постоянно волонтерит.

"Я не имею права осуждать, возможно, у кого мужчины воюют, имеют на это право. Хр*н с ними, с Потапом, Дорном и другими", - отметила Ольга в интервью изданию Апостроф.

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Она также добавила, что эти исполнители уже не будут такими популярными в Украине, как до полномасштабного вторжения. Комановская также назвала причину, по которой, в частности, Потап, не вернет любовь украинцев.

"Потап всегда продуцировал все русское и разную х*рню, и до сих пор это делает. Пусть живут счастливо за пределами Украины. Просто нужно понимать, что если ты приедешь со своим дерьмом сюда, то вряд ли тебя здесь услышат", - отметила актриса.

Напомним, ранее украинская актриса Виталина Библив резко высказалась о Потапе.

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