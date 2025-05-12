ISW: Путин пытается обмануть Запад, выдвигая условия 'рациональной' капитуляции Украины

Аналитики отметили, что Кремль начал работать на западную аудиторию и правительства.

Правитель РФ Владимир Путин пытается повлиять на западные дискуссии о перемирии в Украине. Кремль стремится использовать тему переговоров для подрыва единства между Украиной, США и европейскими союзниками на фоне требований по 30-дневному прекращению огня, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, российские чиновники активизировали взаимодействие с западными медиа. Это попытка Москвы донести свои месседжи непосредственно к администрации президента США Дональда Трампа и американцев. Россияне пытаются выдать свои "мирные" инициативы как якобы рациональные и умеренные.

"Пресс-конференция Путина 11 мая и ряд интервью Пескова западным СМИ являются частью кампании по продвижению кремлевских нарративов в западное информационное пространство", - говорится в отчете ISW.

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Аналитики считают, что таким образом Москва стремится убедить Запад в способности России достичь военной победы в Украине и заставить Киев и его партнеров пойти на уступки.

Зато Путин продолжает настаивать на достижении своих максималистских целей, среди которых полная капитуляция Украины, и не рассматривает никаких мирных договоренностей, которые не предусматривают выполнения всех требований Кремля. Такая риторика также призвана скрыть ограниченные возможности армии РФ и отвлечь внимание от неспособности Кремля достичь значительных успехов на фронте.

Переговоры о прекращении огня

Как писал УНИАН, 10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

После этого российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

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