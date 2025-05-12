В ней зафиксировано использование ряда иностранных компонентов, в частности китайских, японских, американских и швейцарских.

Российская оккупационная армия терроризирует украинские города новым оружием "Бандероль" - Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало технические детали новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль".

"Установлено, что разработчик ракеты - подсанкционное предприятие "Кронштадт". Основным ее носителем является БпЛА "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н", - рассказали в ГУР.

Отмечается, что особенностью ракеты является способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых ракет российского производства таких как Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом "Бандероль" сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.

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Говорится, что "Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 кг, способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч, в качестве топлива используется авиационный керосин.

По словам разведчиков, в новой российской ракете зафиксировано использование иностранных компонентов, в частности китайский реактивный двигатель Swiwin SW800Pro. В ГУР обращают внимание на то, что это двигатель для авиамоделирования, который продается даже через онлайн-площадки. Например, на платформе AliExpress его приблизительная стоимость 16 тыс. долларов.

Также "Бандероль" содержит телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайскую копию, инерциальную навигационную систему (вероятно китайского происхождения), японские аккумуляторные батареи Murata, сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея). Кроме того, указанная ракета имеет помехозащищенную CRP-антенну Комета-М8 (РФ, "Вниир-прогресс"), которая также используется в "Геранях", УМПК, УМПБ и почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

По данным ГУР, большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через один из крупнейших российских дистрибьюторов электроники - сеть "ЧИП и ДИП", которая специализируется на комплексной поставке радиоэлектронных компонентов, измерительной техники, паяльного оборудования, инструментов.

"В целом идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке", - добавляют украинские разведчики.

Ракета "Бандероль" - детали

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия нанесла массированные разрушительные удары по украинским городам группами новых БпЛА "Бандероль", которые ведут себя, по словам специалистов, как барражирующие боеприпасы, вроде КАБов.

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак отметил, что действие "Бандероли" больше похоже на "поведение" ракеты. Он обратил внимание на реактивный двигатель, большую скорость, которая почти делает невозможным сбивание этой цели.

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