В Китае заявили, что поддерживают все усилия, направленные на завершение войны в Украине.

В Китае прокомментировали инициативу Украины, Европы и США о 30-дневном прекращении огня, заявив, что поддерживают все усилия, направленные на завершение войны в Украине, в том числе и эту инициативу. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Относительно украинского кризиса (так Китай называет войну России в Украине) позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", - сказал он.

По его словам, Пекин надеется, что в результате переговоров стороны смогут достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое будет приемлемым для всех сторон и в конце концов достигнут политического урегулирования.

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"Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом является диалог и переговоры", - подчеркнул представитель МИД Китая.

Он также отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа о необходимости участия великих держав, в частности Турции и КНР, для прекращения войны в Украине, заявив, что Китай готов сотрудничать.

"Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в разрешении "кризиса" и достижении долгосрочного мира", - заявил Линь.

Мирные переговоры и прекращение огня

Ранее европейские лидеры, включая Францию, Германию и Польшу, поддержали позицию Украины о необходимости прекращения огня перед началом переговоров. Эту же позицию озвучил и спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Однако Путин не хочет полного прекращения огня, а вместо этого он предложил возобновить переговоры в Турции. Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала к первоочередному прекращению огня в Украине, заявив, что "переговоры под обстрелами невозможны".

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