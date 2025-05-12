Среди новых автомобилей самым популярным в этом сегменте оказался BYD Song Plus.

В апреле украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, которые ввезли из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем прошлого года. Такие данные приводят специалисты профильного портала "УкрАвтопром".

Из этого количества 1033 единицы были новыми авто, тогда как 223 оказались подержанными. Абсолютное большинство легковушек из Китая были электрическими - их доля составила 82%.

Самые популярные новые легковые авто из Китая:

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BYD Song Plus - 179 единиц;

Volkswagen ID. Unyx - 153;

AUDI Q4 e-tron - 75;

Zeekr 001 - 63;

Zeekr 7X - 43.

Самые популярные подержанные легковые авто из Китая:

Zeekr 001 - 39 единиц;

MG ZS - 19;

Zeekr 7X - 17;

Polestar 2 - 11;

Buick Envision - 10.

Автомобильный рынок - советы специалистов

Напомним, недавно специалисты назвали десятку лучших недорогих кроссоверов с пробегом, которые подойдут многим водителям.

Специалисты советуют обратить внимание, в частности, на Honda CR-V (2018 год), Toyota RAV4 (2018 год) и Mazda CX-5 (2020 год). Эксперты говорят, что автомобиль Honda CR-V выделяется на фоне конкурентов практичным интерьером и приятной управляемостью. Кроме этого модель может похвастаться широким набором стандартных систем безопасности.

А еще ранее специалисты назвали 13 автомобилей, которые можно покупать даже с очень большим пробегом. В список попали такие модели, как Toyota Camry (с 2007 по 2017 год), Honda Accord (с 2008 по 2017 год) и Toyota Prius (с 2010 по 2015 год).

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