Промоутер рассказал о пополнении в семье спортсмена.

Один из самых титулованных украинских боксеров, чемпион мира и Европы Василий Ломаченко стал отцом в третий раз.

О пополнении в семье 37-летнего спортсмена сообщил промоутер организации Top Rank Боб Арум со ссылкой на Boxing Scene. Какого пола ребенок и когда произошли роды у жены Ломаченко - он не отметил, но добавил, что не знает, вернется ли Василий на ринг в ближайшее время.

К слову, Василий женат на спортсменке и мастере спорта международного класса по акробатике Елене Ломаченко. Кроме новорожденного ребенка, у супругов также есть сын Анатолий, которому 13 лет и 11-летняя дочь Виктория.

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Что известно о Василии Ломаченко

Василий Ломаченко - украинский профессиональный боксер. В общем победил 14 бойцов за титул чемпиона мира и является двукратным чемпионом Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах. Заслуженный мастер спорта Украины. К слову, сейчас уже более года Ломаченко не выходил на ринг. Последний его бой состоялся в мае прошлого года, когда он победил Джорджа Камбососа и получил титулы IBF и IBO в легком весе.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая Джонни Деппа - Эмбер Херд - родила двойню.

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