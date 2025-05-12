Данное решение является существенным шагом к деэскалации торговой войны.

США и Китай временно снизят пошлины на товары друг друга. Данное решение призвано снизить торговую напряженность и дать двум крупнейшим экономикам мира еще три месяца на урегулирование разногласий.

Издание Bloomberg пишет, что совокупные 145%-ные пошлины США на большинство китайских товаров будут снижены до 30%, включая ставку, связанную с фентанилом, к 14 мая, в то время как 125%-ные пошлины Китая на американские товары снизятся до 10%.

"Мы провели очень активную и продуктивную дискуссию о дальнейших шагах по фентанилу. Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрывать отношения", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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Также отмечается, что "стороны создадут механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений". Это заявление является шагом к деэскалации тарифной войны.

Торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что США хотят достичь более сбалансированной торговли с Китаем. Белый дом назвал решение "торговой сделкой", но пока неясно, что является приемлемой целью для обеих сторон и сколько времени потребуется для достижения этой цели.

Торговая война США и Китая - последние новости

Переговоры между США и Китаем об ослаблении торговой напряженности принесли свои плоды. После достижения сторонами "существенного прогресса" фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили, а доллар вырос.

Отмечается, что Индия и Япония также ведут переговоры с США о снижении пошлин.

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