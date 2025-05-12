Отмечается, что Россия попала в собственный капкан.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу 15 мая в Стамбуле (Турция) с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать стремление к миру. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

"Для нас сейчас ситуация беспроигрышная - Украина едет и показывает свою готовность к дипломатическому треку. Если Путин не приезжает, то он показывает свою слабость, а если приезжает, то он в ситуации человека, который вынужден подбирать фейковые аргументы для продолжения войны, когда весь мир за этим наблюдает", - считает он.

По его словам, теперь слово за Россией. "Они постепенно попадают в ловушку собственных капканов. Они думали, что нам поставят капкан, когда сказали, что они нас ждут в четверг Турции", - отмечает Лещенко. При этом напомнил, что Зеленский ответил, что он едет в Стамбул. "Слово за Путиным. Теперь интересно как они там в Кремле будут выкручиваться из ситуации. Возможно Путин "заболеет", - отметил советник руководителя ОП. При этом не исключает, что будет выбран какой-то третий вариант - типа играл Путин в хоккей и травмировал колено и теперь передвигается на костылях.

Видео дня

Лещенко отметил, что никакие посланники от Путина на переговоры с Зеленским никого не интересуют. "Его представители не интересны никому, потому что это формат лидеров. Здесь как раз президент Украины, как удачный охотник, загоняет Путина как дичь на определенные рубежи, потому, что тот пытается постоянно маневрировать", - добавил он.

При этом подчеркнул, что встреча в Киеве на выходных европейских лидеров важна тем, что очертила единство, а также была согласована дорожная карта с США. "Поэтому Путин вынужден был во второй ночи с субботы на воскресенье работы какой-то нелепый выход к прессе, где заявил, что готов к переговорам в Турции. А тут Зеленский перехватил инициативу и сказал, что приедет и ждет Путина. У россиян теперь думают, как с этой темы "съехать". Россия не готова к прямым переговорам", - считает Лещенко. При этом добавил, что в разговоре с Зеленским Путин "обречен на тотальное фиаско", поэтому на это не пойдет.

"Мы показали свою готовность даже к таким непопулярным переговорам один на один с Путиным, чтобы продемонстрировать слабость России, которая не имеет аргументов. И главное - показываем партнерам, что проблема не в Киеве, а в Москве", - сказал Лещенко. По его словам, в случае срыва переговоров должны быть новые санкции против России.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в ответ на призыв американского лидера Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции в четверг, 15 мая. При этом Зеленский подчеркнул, что готов говорить только лично с главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время Зеленский заявил, что Украина будет ждать и предложенного ранее полного прекращения огня с 12 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: