Путешественникам и не только будет полезно знать, как открыть чемодан с кодом.

Жизнь многих людей часто связана с путешествиями и перелетами: как с туристической целью, так и из-за рода деятельности. Во время этих странствий просто не обойтись без нужных вещей, которые лучше всего перевозить в чемоданах. Наверняка, многие сталкивались с тем, что забывали пароль от замка. О том, что делать, если забыл код от замка на чемодане, расскажем в материале.

Как открыть чемодан с кодом - важный момент

Забытый вами код, вероятно, где-то записан, или же может совпадать с паролем на любом из ваших гаджетов, днями рождения, номерами телефонов. Попробуйте ввести заводской код, который обычно очень простой и состоит из трех одинаковых цифр.

Если все же вам это не удалось, то придется действовать иначе. Тут возникает ключевой вопрос о том, можно ли вскрыть кодовый замок на чемодане вообще. Ответ - позитивный, и вам необязательно портить вашу вещь, чтобы добраться до нужных предметов и документов.

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Как открыть чемодан, если забыл код - простые методы

Важно, что на чемодане может быть встроенный замок или же прицеплен навесной. Зависимо от этого способ вскрытия будет отличаться. Сначала расскажем, как открыть чемодан с трехзначным кодом. Есть несколько способов:

Количество возможных паролей для таких замков ограничено тысячей вариантов. Поэтому методом подбора вполне реально найти код: просто перебирайте по очереди все комбинации от трех нолей в направлении числа 999, каждый раз передвигая колесика в счетной последовательности. Это занимает в среднем не больше часа.

Чтобы ускорить процесс, можно использовать лайфхак - нужно прокручивать первое колесо до слабого щелчка. Ту же операцию проделайте со вторым и третьим колесиками. В данном методе важен хороший слух и тишина вокруг вас.

Есть еще один "неварварский" способ, как вскрыть кодовый замок, если забыл код. Посветите фонариком под одно из колесиков и поищите на нем небольшую выемку во время прокручивания. Установив ее в направлении на семь часов, сделайте так же с остальными колесиками. После этого их нужно повернуть по часовой стрелке на два значения. Замок должен быть разблокирован.

Чемоданы на замках TSA можно отрыть с помощью специального ключа, а если его нет, то можно использовать шпильку или скрепку. Тонкий предмет нужно вставить до упора в скважину замка и проворачивать в направлении часовой стрелки, при этом дергая в противоположные стороны.

Если же у вас нет времени разбираться с тем, как сбросить код на чемодане и поставить новый, то можно прибегнуть к более радикальным методам. Чтобы быстро получить доступ к вещам, нужно вскрыть молнию ножом или банально срезать навесной замок с помощью болгарки или ножниц по металлу.

Не стоит забывать, что открыть чемодан, а также сбросить и установить новый код вам всегда помогут в специалисты в сервисном центре: при этом они не повредят вашу вещь. Выбор за вами!

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