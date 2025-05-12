Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,17 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 12 мая, вырос на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 47,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 46,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник вырос на 17 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 12 мая, остался неизменным и составляет 47,17 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 12 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,55 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,75 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 14 копеек.

Курс доллара в банках Украины 12 мая не изменился и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне также не изменился и составляет 47,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,50 гривни за евро.

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