РФ перебросила на Донбасс сильнейшие подразделения: эксперт раскрыл планы

Россияне готовят там мощный ударный кулак, и это представляет собой действительно серьезную угрозу.

Оккупанты стягивают на Покровское и Константиновское направления наиболее боеспособные подразделения, пытаясь окружить украинских военных на северо-западе Донбасса.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, речь не идет об изменении тактики, скорее маркером является то, что на некоторых направлениях концентрируются наиболее боеспособные части.

"Летнее наступление россиян идет по той же схеме, что и предыдущие попытки – и зимняя кампания 2025–2026 годов, и прошлогоднее летнее наступление. Замысел заключается в том, чтобы сходящимися ударами охватить нашу группировку сил на северо-западе Донбасса и попытаться разгромить Силы обороны Украины", – рассказал он о замысле оккупантов.

Лакийчук отметил, что для реализации этих планов Россия перебрасывает на Покровское направление наиболее подготовленные силы.

"Для того, чтобы осуществить такие прорывы, нужны силы и средства. И то, что на Покровском направлении концентрируются наиболее подготовленные части - это очень показательно", - сказал он.

Лакичук добавил, что речь идет о 76-й десантно-штурмовой дивизии, как минимум трех бригадах спецназа ГРУ, морской пехоте, десантниках. Туда же перебрасывается 90-я танковая дивизия.

"Пока мы не наблюдаем активного применения танков, потому что расчет делается на то, что сначала этими силами россияне попытаются прорвать нашу оборону и выйти на оперативное пространство, а уже потом использовать бронетехнику", - пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Лакийчука, дополнительную угрозу представляют подразделения, имеющие большой опыт современной войны и применения дронов:

"Добавьте к этому "Рубикон", "Сомали" и другие подразделения, имеющие огромный опыт современной, прежде всего дронной войны, – и станет понятно, какой мощный ударный кулак там накапливается. Это действительно серьезная опасность. Именно боевые и подготовленные подразделения действуют наиболее эффективно, поэтому сейчас создается своего рода преддверие для дальнейшего наступления российских сил".

Лакичук отметил, что похожий сценарий российские войска пытаются реализовать и на Константиновском направлении.

"Там россияне пытаются охватить Константиновку с трех сторон пехотными штурмами с максимальным использованием беспилотных систем. А с севера, на Часовоярском направлении, мы наблюдаем постоянные попытки механизированных прорывов. Их цель понятна – зайти в тыл, перерезать логистику и создать условия для окружения города", – раскрыл планы россиян эксперт.

В то же время он подчеркнул, что украинское командование знает о планах противника и принимает меры для их срыва:

"Замысел противника понятен. И говорить о том, что он был неожиданным для командования, неправда. Командование ВСУ предпринимает все возможные действия для того, чтобы не допустить реализации этих планов. У россиян не получилось раньше – не получилось летом прошлого года, не получилось зимой 2025–2026 годов. Не получится и сейчас", – подытожил эксперт.

Вчера начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко сообщал, что за сутки украинская противовоздушная оборона сбивает до 2 тысяч российских БПЛА. Военный добавил, что ситуация свидетельствует о том, что Россия наращивает применение ударных дронов.

Кроме того, Силы обороны поразили ряд важных российских целей, в том числе на территории самой России. Речь идет о самолете-амфибии Бе-200 "Альтаир" и вертолете, сообщил вчера командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

