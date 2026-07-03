РФ 'засветила' в Покровске новейшие дроны: что известно

БПЛА БМ-35 – это новейшее средство, аналог "Шахеда", но меньшего размера.

Российские оккупанты используют Покровск в качестве полигона для испытаний новейшего вооружения. Об этом в интервью"РБК-Украина" сообщил бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что украинские военнослужащие удерживают северные окраины Покровска.

"Несмотря на то, что здесь находится самая крупная группировка войск противника на этом направлении – группировка войск "Центр". Она выполняет задачи подразделениями 41-й и 51-й армий", – добавил командир.

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"Центр" также пытается задействовать подразделения беспилотников "Рубикон".

"Этот участок фронта стал своего рода испытательным полигоном для таких подразделений. Все новейшие средства – если не ежедневно, то очень часто – используются именно на этом участке", – рассказал Ласийчук.

Так, по его словам, недавно здесь был замечен БПЛА БМ-35:

"Это новейшее средство, аналог "Шахеда", но меньшего размера. Этот дрон пытался поразить нашу технику на довольно большом расстоянии, почти в тылу, при этом используя средства связи Starlink".

Ситуация вокруг Покровска

Как сообщалось ранее, военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отметил, что Россия на Покровском направлении пытается создать предпосылки для дальнейшего наступления в Донецкой области.

Так, россияне пытаются более целенаправленно взять всю эту территорию под контроль, вытеснив украинские силы подальше от Покровско-Мирноградской агломерации.

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