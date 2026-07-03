РФ 'засветила' в Покровске новейшие дроны: что известно

Российские оккупанты используют Покровск в качестве полигона для испытаний новейшего вооружения. Об этом в интервью"РБК-Украина" сообщил бригадный генерал Евгений Ласийчук, командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что украинские военнослужащие удерживают северные окраины Покровска.

"Несмотря на то, что здесь находится самая крупная группировка войск противника на этом направлении – группировка войск "Центр". Она выполняет задачи подразделениями 41-й и 51-й армий", – добавил командир.

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"Центр" также пытается задействовать подразделения беспилотников "Рубикон".

"Этот участок фронта стал своего рода испытательным полигоном для таких подразделений. Все новейшие средства – если не ежедневно, то очень часто – используются именно на этом участке", – рассказал Ласийчук.

Так, по его словам, недавно здесь был замечен БПЛА БМ-35:

"Это новейшее средство, аналог "Шахеда", но меньшего размера. Этот дрон пытался поразить нашу технику на довольно большом расстоянии, почти в тылу, при этом используя средства связи Starlink".

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Ситуация вокруг Покровска

Как сообщалось ранее, военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отметил, что Россия на Покровском направлении пытается создать предпосылки для дальнейшего наступления в Донецкой области.

Так, россияне пытаются более целенаправленно взять всю эту территорию под контроль, вытеснив украинские силы подальше от Покровско-Мирноградской агломерации.

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