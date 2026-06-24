Россия не может использовать Покровск в качестве плацдарма для дальнейшего наступления, – эксперт

Оккупанты активизировались в районе Купянска, отметил Крамаров.

За последние сутки наибольшее количество боевых столкновений произошло на Покровском направлении, поскольку РФ пытается там создать предпосылки для дальнейшего наступления в Донецкой области. Такое мнение высказал Андрей Крамаров - военный эксперт, офицер резерва ВСУ - в эфире Radio NV.

"Россияне там пытаются более целенаправленно взять всю эту агломерацию под контроль. Потому что на данный момент они с точки зрения карты условно ею владеют, но при этом наши войска и наши позиции находятся настолько близко, что эффективно начать её использовать россияне не могут, превратить её в плацдарм для дальнейшего продвижения вдоль трассы на Доброполье, Белозерское, Новодонецкое и таким образом выходить на административную границу Донецкой области", - сказал Крамаров.

На этом фоне, по словам эксперта, в настоящее время РФ на этом направлении делает основной акцент на том, чтобы вытеснить украинские силы подальше от Покровско-Морноградской агломерации. В то же время в районе Константиновки, по словам эксперта, РФ использует другую тактику.

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"Там сейчас враг пытается активно проводить инфильтрационные действия, проникать через нашу оборону группами уже даже не по четыре-пять человек, а группами по одному-двум. Таким образом они пытаются расширить "серую зону" и взять под полный контроль ключевую транспортную развязку. Хотя на данный момент там "серая зона", идут активные бои. Говорить о том, что действительно там уже видны какие-то успехи россиян, - пока рано. Помним, что сама Константиновка имеет не очень удобное географическое положение, так как фактически находится в низине", - добавил Крамаров.

Эксперт отметил, что оккупанты также активизировались в последнее время и на левом берегу реки Оскол, недалеко от Купянска-Вузлового. По его словам, целью РФ на этом направлении является вытеснение украинских сил с плацдарма на этом берегу.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов такжесообщал о серьезной активизации россиян в Харьковской и Сумской областях. По его словам, РФ сейчас вступает в пик своей летней наступательной кампании. Также он отметил, что РФ может пытаться достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя до того момента, пока Силы обороны окончательно не отрежут логистику врага.

В то же время аналитики DeepState сообщают о сложной ситуации в районе Лимана. По их словам, группы врага уже фиксируются в окрестностях города. При этом эксперты отмечают, что украинские пилоты БПЛА эффективно уничтожают живую силу оккупантов, пытающуюся прорваться в этот район.

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