Оккупант наводил удары по своему полку и заявил о желании вступить в РДК

19-летний оккупант сдался в плен ВСУ и выразил желание воевать в составе РДК.

Военнослужащий российской армии, служивший в 102-м мотострелковом полку 150-й дивизии, передавал украинским военным координаты своих подразделений.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию (Апостолу) Карпенко. По данным россиянина, потериполка в живой силе составили до 150 погибших и около 50 раненых.

О себе россиянин рассказал, что ему 19 лет, родом он из Новосибирска. Его призвали на срочную службу, несмотря на обучение в высшем учебном заведении. Затем он стал контрактником, рассчитывая попасть на обучение на прапорщика. Однако вместо этого его отправили на войну в Украину.

Сначала он служил в составе 150-й мотострелковой дивизии в Новочеркасске. Затем его перевели в 102-й мотострелковый полк, во второй мотострелковый батальон. В подразделении его назначили оператором БПЛА, хотя у него не было необходимой подготовки.

Подразделение действовало в районе Софиевки и Владимировки. И в этот период военный из РФ установил контакт с украинской стороной через проект "Хочу жить". Однако он хотел навредить российской армии. Так, в течение примерно 80 дней он передавал координаты позиций, техники и маршрутов подразделений 102-го полка. Данные поступали почти в реальном времени – с задержкой всего до 15 минут.

Благодаря данным российского оккупанта было уничтожено как минимум два танка и поражена РСЗО. Также уничтожены четыре расчета БПЛА и четыре минометных расчета.

Общие потери оцениваются примерно в 150 убитых и еще около 50 раненых.

Отмечается, что, несмотря на подозрения в утечке информации, источник выявить не удалось. Параллельно военный выполнял задачи в качестве оператора БПЛА.

По его словам, в подразделениях 150-й мотострелковой дивизии РФ применялась практика "мясных штурмов".

После нескольких попыток он совершил выход к украинским позициям. Россиянин преодолел около 20 км в сложных условиях, после чего был выведен украинскими военными.

После перехода он заявил о намерении продолжить службу уже на стороне Украины в составе "Русского Добровольческого Корпуса" (РДК).

