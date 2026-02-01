Как перехватчики нейтрализовали главное преимущество 'Шахедов': Forbes об экономике войны

России не удалось заставить Украину тратить дорогие ракеты ПВО на противодействие дронам-камикадзе.

Уже четыре года, пока продолжается война на истощение, и Россия, и Украина проводят стратегические ударные кампании по объектам, имеющим экономическое и военное значение. Как пишет Forbes, подход Украины основан на использовании ударных дронов дальнего действия, которые точно поражают нефтеперерабатывающие заводы, железнодорожные узлы и другую инфраструктуру в глубине России. А Россия запускает большое количество дронов и ракет, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону. Основным средством поражения России стал ударный беспилотник-камикадзе "Шахед" (или "Герань", как его называют сами оккупанты).

Это большой беспилотник с дальностью полета до 2000 км и полезной нагрузкой около 40 кг взрывчатых веществ. Ранние варианты "Шахедов" стоили России около 35 тысяч долларов, и это позволяло использовать их в больших количествах. Однако, пишет издание, после многочисленных модернизаций система больше не является экономически эффективным оружием, каким она была изначально. "Между тем украинские контрмеры стали эффективными и значительно дешевле, что изменило экономический баланс этого аспекта конфликта", - отметили журналисты.

На что рассчитывала Россия

В 2022 году, когда Россия только начала использовать "Шахед", он оказался очень эффективным. Авторы объяснили это тем, что украинские средства ПВО были оптимизированы для небольшого количества крылатых ракет и самолетов, а не для больших объемов медленных, низколетящих боеприпасов. В то время российские войска регулярно запускали ударные дроны в скоординированных волнах, и значительная часть из них достигала своих целей.

Но эта эффективность резко снизилась в 2023 году, когда Украина начала атаковать дроны с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Украинские войска все больше полагались на системы глушения и сбои в GPS вокруг ключевых городов и критической инфраструктуры. Эти системы нарушали спутниковую навигацию дронов, и они сбивались с курса.

"Недавно Украина обнаружила, что дроны-перехватчики очень эффективны против "Шахедов". Эти небольшие системы запускаются и используют компьютерную навигацию для фиксации "Шахедов". Затем они сталкиваются с целью и взрываются, уничтожая оба дрона", – говорится в статье.

Авторы пишут о значительных проблемах для "Шахедов", которые Россия пытается преодолеть несколькими контрмерами. В частности, установкой на дронах камер, чтобы обнаруживать приближение перехватчика. Но эти усилия оказались неудачными.

Просчет в использовании "Шахедов"

Основной целью ударных дронов было перенасыщение украинских систем противовоздушной обороны, создание пробелов, которые позволили бы более мощным российским ударным системам достигать целей высокой ценности. Второй целью было экономическое давление на Украину и принуждение тратить дорогие ресурсы и дорогие ракеты для ПВО для уничтожения недорогих беспилотников.

"Украина опровергла эту логику благодаря широкому применению дронов-перехватчиков. И это решающим образом изменило соотношение затрат в пользу Киева. В то время как Россия внедряла все более дорогие модернизации "Шахедов" для противодействия украинской обороне, Украина ответила более простым и гораздо более дешевым средством его уничтожения", – сделали вывод авторы.

Удалось ли заглушить Starlink для россиян

Напомним, что в сотрудничестве с Украиной компания SpaceX приняла экстренные меры, чтобы сделать невозможным использование терминалов спутниковой связи российскими беспилотниками, в частности и "Шахедами". Известно, что после первых быстрых шагов в дальнейшем планируется ввести авторизацию терминалов. Украинские пользователи смогут провести верификацию оборудования, а российские не смогут подключиться к спутниковой связи.

