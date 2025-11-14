Онг заявил, что любое решение о выводе войск должно приниматься военным командованием на местах.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация в Покровске является "очень сложной" и заявил, что любое решение о выводе войск должно приниматься военным командованием на местах.

"Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — главное для нас - наши солдаты", - сказал он в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, Россия стремится к победе в Покровске, чтобы убедить Трампа в необходимости вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, и прекращения войны. Однако он заявил, что этого не произойдет.

"Мы не можем уйти с востока Украины. Никто этого не поймёт, люди этого не поймут", — сказал он. "И главное, никто не даст гарантий, что, захватив тот или иной населённый пункт, они не продвинутся дальше. Сдерживающего фактора нет".

Президент Украины также настаивает на том, что российские войска "не обладают такой уж большой мощью" и нацеливаются на украинскую энергетическую систему, пытаясь принудить Украину к покорности до весны.

"Они знают, что как только энергетический фактор исчезает, у них не остаётся других сильных факторов", — сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина остаётся "открытой для переговоров с россиянами" о достижении прекращения огня.

"Если они действительно хотят прекратить войну или готовы к этому, нужно перейти на дипломатический путь. И, опять же, именно поэтому я сказал президенту Трампу, что я открыт", — сказал Зеленский.