Российские силы уделяют приоритетное внимание захвату самого Покровска, а не окружению более широкого украинского плацдарма.

Российское военное командование сосредоточилось на захвате Покровска, а не попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны.

"Прогресс российских войск в Покровске и его окрестностях за последние несколько дней свидетельствует о том, что российские силы в Покровске уделяют приоритетное внимание захвату самого населенного пункта. Они, по-видимому, не сосредоточены на поддержке усилий 51-й общевойсковой армии по закрытию кармана с севера и северо-востока с дополнительной атакой с юга в настоящее время", - отмечается в отчете ISW.

Аналитики считают, что российские войска отдают приоритет захвату Покровска по ряду причин.

"Возможно, РФ планирует использовать информационный эффект, который вызовет захват города, или надеется, что захват Покровска облегчит последующие усилия по закрытию кармана", - говорится в отчете.

При этом украинские контратаки на северном фланге кармана и продолжающееся присутствие украинских войск в Покровске затрудняют продвижение российских войск и их способность закрыть карман, хотя этого недостаточно, чтобы отвлечь российское командование от усилий на юге.

Кроме того, 51-я армия РФ также испытывает трудности с продвижением с северо-востока, и этот более медленный темп также может способствовать тому, что Россия явно и, возможно, временно уделяет приоритетное внимание захвату Покровска.

"Российское военное командование не применяет стандартные меры, которые можно было бы ожидать в такой конфигурации поля боя, а именно сосредоточение сил и средств на завершении окружения, что обычно является самым быстрым и наименее затратным способом захвата всей территории. Однако российское военное командование может изменить свою стратегию в любой момент", - подытоживают аналитики.

Покровск - последние новости

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что у Сил обороны Украины есть несколько причин удерживать Покровск. В частности есть политическая цель, поскольку взятие города даст возможность Путину убедить Запад, что РФ имеет успехи на фронте.

В то же время удержание города имеет и военные цели. Город является лучшим укрытием в зимнее время, каким бы ни был он разрушенным. Во-вторых,после захвата Покровска враг выйдет на админграницу в Днепропетровскую область, а также сможет получить дополнительные силы для того, чтобы начать наступление на остальные города Донецкой области, отмечает он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация в Покровске является "очень сложной" и заявил, что любое решение о выводе войск должно приниматься военным командованием на местах.

