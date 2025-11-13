Москва создала спецгруппу, которая уничтожает пилотов БПЛА и нарушает работу украинских подразделений.

У украинских операторов дронов появился новый мощный противник - элитное российское подразделение "Рубикон". Оно специализируется на выявлении и ликвидации операторов беспилотников, пишет Financial Times.

После двух лет, когда украинские дроны фактически безнаказанно били по российским позициям, ситуация изменилась: теперь российские "охотники на дронов" сами выслеживают и уничтожают пилотов.

"Легко заменить дрон, но трудно заменить пилота", - говорит украинский оператор Дмитрий, который до войны был рэпером.

Видео дня

"Не подразделение, а лаборатория"

По данным экспертов, "Рубикон" имеет примерно 5000 бойцов и большие финансовые ресурсы. Его задача - срывать украинскую логистику, уничтожать дрон-команды и обучать другие российские подразделения.

Аналитик Филадельфийского института Роб Ли отмечает, что "Рубикон" стал центром инноваций российской армии, который разрабатывает новые тактики и технологии:

"Это не просто подразделение, а лаборатория для всех беспилотных систем России".

Украинские военные признают, что новые методы "Рубикона" делают работу пилотов все более опасной.

"Если бы у россиян не было таких операторов, их пехота не смогла бы прорваться", - говорит боец Артем Карякин из района Покровска.

Огромные ресурсы и человеческие ресурсы "Рубикона" позволяют ему поддерживать непрерывный темп наступления, говорит украинский солдат из небольшого подразделения беспилотников вблизи Покровска с позывным "Зумер".

"У них много людей, а это значит, что они могут работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Они могут менять команды каждые пять часов, они могут спать. Нам труднее, потому что у нас немного людей для постоянной ротации, и нам все равно нужно спать", - поделился воин.

Он добавил, что оборона Покровска была "как праздник" для украинских сил, прежде чем Рубикон зашел на этот участок фронта.

Украинский ответ

Дроны могут дать "решающее преимущество" защитникам, сделав поле боя прозрачным, сказал Боб Толласт, научный сотрудник RUSI. Небольшие полуавтономные подразделения Украины были очень эффективными в сеянии хаоса, когда Россия не имела собственной передовой системы беспилотников.

Но Москва приложила огромные усилия, чтобы усвоить уроки, полученные Украиной, сказал Толласт. Теперь Киев должен противостоять высокоорганизованной стратегии "Рубикона", разработав собственный четкий, централизованный план битвы, добавил он.

В ответ ВСУ создают собственные группы "антидрон", меняют тактику, тщательно маскируют позиции и ограничивают передвижение.

"Новое главное правило простое - не высовывайся. Лучше посидеть в окопе и посмотреть Instagram", - шутит Дмитрий.

"Рубикон" на фронте - что надо знать

Российское подразделение "Рубикон" было создано буквально в августе 2024 года и с тех пор уничтожило тысячи единиц нашей техники и БПЛА, а еще убило и покалечило немало украинских защитников.

В сентябре стало известно, что это элитное подразделение РФ отправила под Покровск.

Недавно в Авдеевке Донецкой области бойцы ГУР уничтожили штаб "Рубикона", который размещался в полуразрушенном доме. В результате удара были ликвидированы офицеры и операторы беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: