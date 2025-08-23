Берлинская назвала три пункта, которые помогут противодействовать этому вражескому подразделению.

Российские оккупанты создали подразделение "Рубикон" буквально год назад, в августе 2024 года и оно за это время уничтожило тысячи единиц нашей техники и БПЛА, а еще убило и покалечило немало украинских защитников. Поэтому, волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в своем Telegram-канале указала три вещи, которые помогут бороться с ним.

Берлинская отметила, что все, кто знает, как работает это российское подразделение, отмечают его эффективность. По ее словам, сейчас они активно масштабируются и осенью в этом подразделении могут воевать против Украины 5000-6000 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных экипажах.

Именно поэтому, волонтер призывает сделать срочно три вещи. Во-первых, следует создать в Украине Анти Рубикон - специально охотиться за российскими экипажами. Берлинская предупреждает, что без этого фронт может посыпаться быстрее.

Второе - волонтер советует брать лучшие практики "Рубикона". Берлинская отметила, что они не стесняются брать и масштабировать наши прорывные решения.

"Так было с FPV, с НРК, с FPV ПВО, с дронами на оптоволокне, с бомберами, даже со сбросами с Мавиков", - отметила она.

Волонтер добавила, что мы почему-то не берем у них хорошие решения.

Третий пункт - назначить в каждой бригаде несколько человек, ответственных за сбор и масштабирование рабочих технологических решений. Берлинская добавила, что это касается опыта как у нас, так и у врага. Волонтер отмечает, что довольно часто соседние бригады не знают и не делятся хорошими рабочими схемами.

По мнению Берлинской, при большом желании, эти три пункта можно ввести уже через месяц.

"За обиды, амбиции, конкуренцию, жадность, зависть, неумение говорить, нежелание делиться, анализировать - то есть за все что дает потерю времени как всегда платим тем, что не восстановится. Тем, что заканчивается - своими людьми", - написала волонтер.

Ситуация на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин рассказал, что российские оккупанты концентрируют значительное количество внимания на украинской логистике. Он добавил, что есть участки, где украинские военные улучшают свое тактическое положение. Жорин также отметил, что россияне продолжают переброску личного состава на фронте, а это значит, что останавливаться в ближайшее время они не собираются.

Также мы писали, что военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что зенитчики 118-й отдельной механизированной бригады уничтожили "Орлан", который нес под крыльями два FPV-дрона. Журналист отметил, что ранее наши защитники уже сбивали десятки вражеских разведывательных беспилотников "Орлан", Zala и Supercam, но такой беспилотник им удалось уничтожить впервые.

