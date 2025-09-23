РФ отправила под Покровск элитное подразделение 'Рубикон': военный раскрыл его цели

С сентября на направлении просматривается динамика с наращиванием штурмов врага.

На Покровском направлении действует элитное подразделение РФ "Рубикон", которое сейчас сосредоточилось на попытках нарушить логистику Сил обороны Украины.

Об этом сказал старший офицер коммуникации 59 ОШБр БпС "Степные хищники" им.Якова Гандзюка Тарас Мишак в эфире Киев24.

Он отметил, что враг всегда предпринимал попытки нарушить логистику украинских защитников, однако сейчас это происходит особенно интенсивно.

"Последние месяца два в нашей полосе ответственности работает подразделение "Рубикон" российское. Это достаточно опасное, опытное подразделение беспилотных систем. И они создают очень много трудностей именно в плане логистики. То есть их цель - они даже не столько работают по переднему краю, как залетают в наш тыл и пытаются выбивать логистику", - сказал военный.

По его словам, какие-то вещи в обеспечении, которые буквально еще год назад были обычной рутиной, обыденностью, сейчас должны тщательно продумываться, готовиться.

"Сейчас это фактически спецоперация. То есть надо продумывать, надо просматривать небо, РЭБы и всевозможные различные средства обнаружения дронов, двигаться незаметно, пытаться менять маршруты. То есть все это усложняется", - рассказал Мишак.

В то же время отметил, что наши защитники так же усложняют логистику оккупантов.

"Мы так же работаем на этом направлении, залетаем им в тыл, уничтожаем их технику и так же усложняем им эту компоненту", - подчеркнул он.

Относительно общей динамики активности врага на направлении Мишак сказал, что сейчас есть динамика роста штурмовых действий врага.

"Примерно в августе у нас было определенное затишье. То есть июль, август было относительно тише. Были дни и даже недели, когда россияне вообще не штурмовали, при этом, конечно, обстрелы и их дроны продолжали летать, обстрелы продолжались и удары авиацией так же. А сейчас они немного наращивают эти попытки. То есть с конца августа-начала сентября уже стабильно каждый день они пытаются штурмовать, пытаются продвигаться. Это не чрезвычайная динамика, которая была в частности весной, когда были массированные попытки их и очень сложно было. Сейчас это не так сильно, но динамика растет", - говорит военный.

Как сообщал УНИАН, в начале августа начальница отделения коммуникаций 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины Светлана Резван рассказала, что россияне перебросили на Покровское направление свое дроновое подразделение "Рубикон", которое они считают одним из самых эффективных и которое применяют на самых сложных для них участках фронта.

По ее словам, это подразделение применяет определенную тактику, которая позволяет усиливать интенсивность своей работы. В частности, начинают обучать бойцов других подразделений, находящихся в этой полосе, а затем формируют из них новые тактические группы из дронщиков.

Резван также сказала, что на Покровском направлении враг много применяет дронов-"ждунов".

