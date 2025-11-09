Российский центр "Рубикон" смог быстро масштабироваться благодаря человеческому и финансовому ресурсам, говорит военный.

Центр "Рубикон", который стал известен как одно из самых боеспособных российских подразделений беспилотных систем, смог быстро масштабироваться благодаря человеческому и финансовому ресурсам, рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Об этом пишет Liga.net.

По его мнению, "Рубикон" является ответом россиян на украинскую "Линию дронов". Мол, когда этот проект в Украине эффективно заработал, россияне на базе каждой группировки войск по единой стандартизированной системе начали создавать подразделения "Рубикона".

"Совершенно очевидно, что когда штат масштабируется - они без проблем получают людей. Была рота - бац! - стал батальон. Мы себе такого позволить не можем. Мы должны танцевать, ездить на одноколесном велосипеде, жонглировать, проводить мастер-классы и повторять: "Придите, пожалуйста, к нам, научитесь эффективно воевать! Мы поможем, обеспечим, дадим технику. Давайте защитим государство вместе!" - пояснил Федоренко.

Между тем врагу это удается делать, говорит военный, путем "взяток" для своего населения - ведь граждан РФ, по его словам, по сути, "покупают" на войну против Украины за "нефтегазодоллары".

"Дополнительно на базе "Единой России" развернут ряд ячеек для молодежи, где 16-17-летних парней и девушек готовят на пилотов. Они уже более 2000 подготовили. Когда им исполнится 18, им дадут деньги, они пойдут воевать против Украины", - говорит командир "Ахиллеса".

Он отметил, что в "Рубикон" вливают "кучу бабла" - там в приоритете обеспечение, поэтому подразделение получает все самое лучшее, самое новое и самое прогрессивное.

"Война - это математика. За числами стоят судьбы живых людей, горе семей, разрушенные города, разрушенные судьбы. Но, в первую очередь, это математика и числа. Основной капитал войны - это люди. Кто будет больше способен мобилизовать качественное пополнение войска - тот будет иметь преимущество", - пояснил Федоренко.

По его словам, второй важный ресурс, который вкладывают в "Рубикон", - это деньги, которые тратятся на передовую технику, эксперименты, исследования, построение центров инноваций.

"Поэтому никакой демонической истории в "Рубиконе" нет. Они имеют приоритет в комплектации качественным личным составом - здоровыми, молодыми, технически подкованными и готовыми к выполнению задач. Они имеют приоритетное вливание средств и средств. И они не распыляют силы на ряд задач, как делают пехотные или штурмовые подразделения. У них очень узкий круг операционных функций. Они должны прийти и блокировать определенный район", - добавил Федоренко.

Российский "Рубикон": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, российское подразделение "Рубикон" очень эффективное. По словам волонтера Марии Берлинской, оно было создано буквально в августе 2024 года и с тех пор уничтожило тысячи единиц нашей техники и БПЛА, а еще убило и покалечило немало украинских защитников. Берлинская рассказала, что сейчас они активно масштабируются, и осенью в этом подразделении могут воевать против Украины 5000-6000 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных экипажах.

В сентябре стало известно, что это элитное подразделение РФ отправила под Покровск. "Это достаточно опасное, опытное подразделение беспилотных систем. И они создают очень много трудностей именно в плане логистики. То есть их цель - они даже не столько работают по переднему краю, как залетают в наш тыл и пытаются выбивать логистику", - рассказывал тогда старший офицер коммуникации 59 ОШБр БпС "Степные хищники" им.Якова Гандзюка Тарас Мишак.

Недавно во временно оккупированной Авдеевке Донецкой области бойцы ГУР уничтожили штаб "Рубикона", который размещался в полуразрушенном доме. В результате удара были ликвидированы офицеры и операторы беспилотников, рассказали в разведке.

