Многие союзники выступили за поддержку Украины в военном плане.

НАТО впервые в контексте коллективной обороны разворачивает элементы реагирования.

Об этом говорится в заявлении военного комитета Альянса.

Отмечается, что многие союзники по НАТО предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине.

Члены Альянса также решили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности и обороны всех членов Альянса и будут продолжать приспосабливаться к "новой норме" европейской безопасности.

Как сообщал УНИАН, союзники НАТО усиливают поддержку Украины. В рамках сотрудничества Украина получит пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны и противотанкового оборудования. Некоторую помощь уже прислали, а некоторую еще согласовывают.

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