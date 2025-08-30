'Нет стратегического смысла': в ВСУ рассказали, зачем россияне рвутся на Днепропетровщину

Трегубов отметил, что россияне пытались удержаться в отдельных населенных пунктах Днепропетровской области.

Российские оккупанты хотят закрепиться в Днепропетровской области, чтобы заявить о своем присутствии в еще одном регионе Украины. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Стратегического особого смысла для россиян идти на Днепропетровскую область нет. Там чистое поле и небольшие населенные пункты посреди него. Там нет агломерации, там нет господствующих высот, как в Донецкой области. Судя по всему, им это нужно с политической целью, чтобы заявить, что они присутствуют в большом количестве украинских областей", - объяснил он.

Трегубов подчеркнул, что россияне пытались удержаться в отдельных населенных пунктах Днепропетровской области на границе с Донецкой областью. Тем не менее украинские бойцы смогли откинуть врага.

Также спикер ОСГВ "Днепр" рассказал, что российские подразделения, находившиеся под Добропольем в Донецкой области, окружены и ликвидируются.

"По крайней мере сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно к Доброполью, эти "клешни краба" были отрезаны и окружены. Поэтому им там оставаться недолго", - сказал Трегубов.

Как оккупанты врут о своих "успехах" в Днепропетровской области

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что россияне соврали о захвате сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области для демонстрации своих "успехов". По его словам, враг продолжает использовать свою тактику "флаговтыка".

Эксперт объяснил, что суть этой тактики заключается в том, что российские солдаты по приказу руководства заходят небольшими группами в определенные населенные пункты, где "выбрасывают" триколор, снимают это с воздуха и распространяют информацию о якобы "захвате" населенного пункта.

