Тактика заключается в продвижении небольших групп врага в населенные пункты и распространении информации о контроле над ними.

Информация якобы о захвате россиянами сел Запорожского и Новогеоргиевки в Днепропетровской области может быть связана с тактикой оккупантов под названием "флаговтык", которую они используют для демонстрации своих "успехов". Такую версию озвучил на Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов.

"Россияне продолжают использовать свою тактику "флаговтыка", - сказал эксперт.

По его словам, суть этой тактики заключается в том, что российские солдаты по приказу руководства заходят небольшими группами в определенные населенные пункты, где "выбрасывают" триколор, снимают это с воздуха и распространяют информацию о "событии", а некоторые наши ресурсы это подхватывают.

Как пояснил Жирохов, потом такая группа оккупантов уничтожается ВСУ, или отходит, но населенный пункт на карте "зарисовывается" и профильное министерство Российской Федерации заявляет о якобы контроле над соответствующей территорией.

"Вообще ситуация на восточном направлении является очень тяжелой уже в течение длительного времени. Россияне делают сверхусилия, чтобы захватить еще больше территории. Но тактика по вытягиванию "кишок" не сработала, по крайней мере, на Добропольском направлении одна из них обрублена. На Константиновском направлении сейчас идут бои, но есть и более горячие участки фронта, чем Донецкое направление", - заявил Жирохов.

Он пояснил, что имеет в виду ситуацию в Серебрянском лесу и в районе Купянска.

"На Серебрянском направлении, к сожалению, потеряны определенные сильные позиции, фортификационные, которые держались, по крайней мере последние годы... Относительно Купянска, то продвижение россиян, скажем так, оптически создает проблемы с логистикой для этого города в целом. Нельзя говорить, что они перерезали какую-то трассу или контролируют ее, но там очень тяжелая ситуация", - констатировал эксперт.

По его данным, в Купянск уже доходят диверсионные группы противника - именно так было и с Покровском.

"То есть тактика россиян не меняется, а масштабируется", - добавил Жирохов.

Он допускает, что Генеральный штаб ВСУ сейчас использует определенные подготовленные, специально обученные штурмовые бригады в качестве "некой пожарной команды" вроде тех, которые недавно зачистили от оккупантов несколько населенных пунктов. Как отметил эксперт, такие "пожарные команды", условно говоря, затыкают "дыры" на фронте - оперативно помогают там, где это крайне необходимо. В то же время неизвестно, сработает ли такая тактика Сил обороны сейчас.

"Это пока непонятно, потому что россияне давят по всему фронту. То есть одного корпуса или двух будет недостаточно для того, чтобы одновременно воевать, условно говоря, на Константиновском направлении, в Серебрянском лесу и, например, под Купянском. А есть еще Волчанск, где тоже разные ситуации", - подчеркнул Жирохов.

По его мнению, нужна какая-то системная работа и, скорее всего, она ведется. В то же время, добавил эксперт, у Украины нет преимущества в воздухе, в артиллерии.

"Поэтому вот такая ситуация - такие качели, которые будут продолжаться, думаю, до наступления холодов", - резюмирует Жирохов.

Наступление россиян на Днепропетровскую область: последние новости

26 августа аналитики DeepState обновили карту боевых действий в Украине, согласно которой россиянам удалось оккупировать два населенных пункта Днепропетровской области - Запорожское и Новогеоргиевку. Позже в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию, а спикер Генерального штаба Андрей Ковалев рассказал, что российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть на территорию Днепропетровской области и там продолжаются бои.

