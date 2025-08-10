Украинские защитники держат определенные рубежи, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины продолжают контролировать населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Информация о его оккупации не соответствует действительности. Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи. Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию. Вместе к Победе!", - сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне о продвижении россиян в районе Дачного сообщили в DeepState. Аналитики отметили, что большинство населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, ведь противник не оставляет попыток занять село.

Также в DeepState сообщили о захвате россиянами двух населенных пунктов в Донецкой области - села Новохатское и Толстое Волновахского района.

Между тем в ВСУ сообщили, что Силы обороны освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Отмечается, что речь идет о Безсаловке. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

