Война будет идти достаточно продуктивно и долго, заявил генерал-майор запаса ВСУ.

Осенью российские оккупанты достаточно мощно могут наступать на Купянском, Лиманском, Покровском и Запорожском направлениях. Об этом сказал генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире Киев24. По его словам, летним вражеским наступлением война не завершается.

"Это не сбор урожая. Это война, и она будет идти достаточно продуктивно и долго с обеих сторон", - подчеркнул Кривонос.

Он отметил, что у россиян есть определенные успехи на определенных участках и что они планируют мощно наступать на нескольких направлениях.

"Думаю, что это будет достаточно мощно на Купянском, Лиманском, Покровском направлениях и, возможно, на направлении Запорожья", - подчеркнул генерал-майор.

По его мнению, важно, чтобы украинское общество не подумало, что вместе с летом закончились и наступательные действия РФ.

"На самом деле все еще впереди. И то огромное накопление дронов, которое россияне получают на сентябрь, свидетельствует, что они будут активизироваться на многих участках фронта", - сказал он.

Отдельно он прокомментировал совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", которые состоятся 12-16 сентября на территории Беларуси, назвав их достаточно серьезной угрозой для украинской независимости.

"Не надо думать, что с окончанием лета закончилась и российские наступательные способности. Мы в определенных моментах достаточно серьезно сдерживаем наступление россиян, но нам еще многое нужно - оружие, боеприпасы, большое количество обученных и мотивированных людей", - сказал Кривонос.

Итоги летнего наступления РФ

Как сообщал УНИАН, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил, что за последние 4 месяца происходили очень жестокие бои по всей линии фронта, но прорыва россиянам не удалось достичь. По его словам, на текущий год россияне планировали проведение стратегической наступательной операции, которая включает два этапа: прорыв фронта, выход на оперативное пространство и достижение вторых рубежей. Лакийчук отметил, что прошло не менее 4 месяцев, но стратегического прорыва россиянам не удалось достичь.

В то же время эксперт признал, что врагу удалось продвинуться. Он добавил, что это стоит обеим сторонам очень больших потерь, особенно тем, кто наступает. По мнению Лакийчука, россияне будут продолжать наступательную операцию, как только перегруппируются и соберут резервы. Он добавил: это означает, и в этом никто не сомневался, что россияне хотят продолжения войны.

