У россиян нет даже охвата ключевых украинских городов, за которые они воюют, что позволило бы им быть в лучших условиях для осенне-зимней наступательной кампании, заявил Коваленко.

Поставленные российским командованием задачи на летнюю кампанию в войне против Украины российскими захватчиками на фронте провалены. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал в эфире на Радио NV.

"Российские оккупанты не достигли основных своих задач, которые перед ними ставили именно на летнюю кампанию. Летняя кампания на самом деле должна была быть одной из самых таких результативных по плану российского командования", - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что сейчас российские войска преимущественно воюют пехотной компонентой. Так, с начала 2025 года почти все основные наступательные и штурмовые действия выполняются оккупантами с использованием большого количества пехоты, но небольшими штурмовыми отделениями и группами. В наступление шли постоянные волны человеческого ресурса.

В связи с этим, как сказал Коваленко, летний период является наиболее благоприятным для применения этой компоненты пехотных групп, поскольку осенью в сезон дождей или зимой в морозы пехота не будет результативной.

Поэтому россияне на период летней кампании в первую очередь стремились выйти к таким населенным пунктам, как Покровск, Константиновка, Северск, Лиман, Боровая, Купянск и тому подобное:

"Но это не просто выход, а именно охват их с наиболее благоприятными условиями для проведения городских боев".

Такими наиболее благоприятными условиями он назвал охват любого города с трех направлений, а идеальный вариант - это окружение.

"Но на сегодня нет ни одного окружения... По состоянию на сегодня ни один населенный пункт или город в Украине не был окружен после Мариуполя (в 2022 году) в общевойсковом понимании", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас у россиян нет никакого выполнения задач даже по охвату этих городов для начала осенне-зимней наступательной кампании в формате городских боев.

"Это значительно будет затруднять дальнейшее развитие их наступательных действий. Думаю, что осенне-зимний период будет сложный. Я даже не исключаю того, что в осенне-зимний период россияне будут пытаться возвращать механизированную компоненту как один из основных элементов штурмов. Мы снова увидим танковые кулаки, накаты боевых бронированных машин и т.д. Но это будет уже конвульсия более из того потенциала, который у них есть", - подчеркнул Коваленко.

По его мнению, это последняя надежда, что осенью наступательная кампания что-то может предоставить россиянам больше с учетом того, что основной акцент на летнюю кампанию 2025 года не дал результата вообще, кроме захвата территории Украины, площадь которой составляет более чем 1,5 тыс. кв км:

"Но что это за территория Украины? Это поля, лесополосы, небольшие села, населенные пункты на 10, 25, 20 домов, которые полностью разрушены".

Он добавил, что это достижения тактического уровня достижения и даже близко не оперативно-тактического.

Провал летнего наступления РФ

Как сообщал УНИАН, в Генеральном штабе ВСУ отметили, что летнее наступление российских оккупантов провалилось. Там добавили, что оккупанты не смогли установить полный контроль над одним крупным городом Украины. Зато же с начала 2025 года Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

Ветеран российско-украинской войны, волонтер, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что война зашла в тупик, потому что летнее наступление российских оккупационных сил по всему фронту не принесло желаемых результатов, на которые рассчитывал российский диктатор Владимир Путин.

