Лакийчук отметил, что хотя врагу и удалось продвинуться, но прорваться они не смогли.

За последние 4 месяца происходили очень жестокие бои по всей линии фронта, но прорыва россиянам не удалось достичь, заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире Украинского радио.

По его словам, на текущий год россияне планировали проведение стратегической наступательной операции, которая включает два этапа: прорыв фронта, выход на оперативное пространство и достижение вторых рубежей.

"Прошло не менее 4 месяцев и стратегического прорыва россиянам не удалось достичь. А за эти 4 месяца происходили очень жестокие бои по всей линии фронта, особенно на направлениях, где они пытались прорвать оборону Сил обороны", - отметил эксперт.

Лакийчук признал, что врагу удалось продвинуться, но не удалось прорваться. Он добавил, что это стоит обеим сторонам очень больших потерь, особенно тем, кто наступает.

"Результат - в постоянных попытках прорвать оборону теряются человеческие ресурсы, материальные ресурсы, предназначенные для выхода на оперативное пространство. В конце концов может сложиться такая ситуация, когда прорвали оборону, а развивать успех уже нечем", - отметил эксперт.

При этом, он не советует привязывать наступление врага конкретно к какому-то времени года, то есть, летнее наступление или зимнее.

Лакийчук отметил, что 30 августа начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что россияне будут продолжать наступательную операцию как только перегруппируются, соберут резервы. Он добавил, что это означает, и в этом никто не сомневался, что россияне желают продолжения войны.

"Но ключевым здесь является как раз то, что Герасимов говорит о перегруппировке и накоплении ресурсов. Это значит, что на данном этапе российское наступление с российской точки зрения действительно не достигло своих целей. Оно провалилось", - сказал он.

В то же время, эксперт признал, что враг действительно продвигается, к сожалению, и ситуация очень тяжелая на многих направлениях. Лакийчук не исключает, что критическая ситуация может возникнуть на том же Покровском направлении, на Константиновском.

"Про Часов Яр уже никто говорит, но там такой выступ, который тоже крайне критичен с точки зрения потерь личного состава. Северский выступ, противник в районе Лимана наступает и тому подобное. И это я перечисляю только наиболее опасные участки", - поделился эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос отметил, что хотя летнее наступление не принесло российским оккупантам ожидаемых результатов, в сентябре-октябре они не будут оставлять попыток прорвать украинскую оборону. Кривонос считает, что Главнокомандующий ВСУ несмотря на критику в свой адрес справляется с обязанностями. Согласно его данным, на отдельные участки россияне системно перебрасывают новые боевые подразделения.

Также мы писали, что генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос уверен, что войну в Украине можно закончить до конца текущего года, но это зависит от США. Если у страны будет жесткая позиция в отношении России и США введут реальные санкции против экономических возможностей страны-агрессора, тогда войну можно закончить за полтора-два месяца. Кривонос добавил, что Путин будет и дальше пытаться "откусить" еще больше украинских территорий, пока пустые обещания Трампа не перейдут к реальным действиям.

