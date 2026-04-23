Ночная атака на Днепр: есть жертвы, среди раненых – дети

По последним данным, в результате нападения двое погибли и восемь получили ранения.

В ночь на четверг, 23 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр. В результате атаки беспилотника на жилой многоэтажный дом погибли два человека, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

По обновленным данным, еще восемь человек получили ранения в результате вражеской атаки. Один человек на данный момент считается пропавшим без вести – он не выходит на связь.

Среди пострадавших – двое детей: девочки в возрасте 9 и 14 лет. Их госпитализировали.

Также в больницу доставили трех взрослых. По оценкам медиков, состояние всех госпитализированных – средней тяжести.

Атака на Днепр – что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 23 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр . В разных районах города вспыхнули пожары.

По данным местных властей, в результате атаки РФ повреждена жилая застройка. Ночью сообщалось о семи раненых.

