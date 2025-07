'Это мобилизация': Россия отправляет на фронт похищенных украинских детей, - The Times

Это может стать самым масштабным похищением детей со времен Второй мировой войны.

Россия использует похищенных с оккупированных территорий Украины детей для участия в боевых действиях против собственного народа. С 2014 года было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста. Об этом пишет The Times со ссылкой на украинских официальных лиц.

"Цель Путина - уничтожить Украину как нацию, начиная с ее будущего поколения", - заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, в подкасте The General and The Journalist.

Ермак подтвердил, что украинское правительство имеет документальные доказательства, включая списки призыва, а также информацию о погибших несовершеннолетних на поле боя.

Видео дня

"Россия хочет создать новых солдат из похищенных украинских детей - это варварство и форма психологической войны", - подчеркнул Ермак.

Натаниэль Реймонд из Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета подтвердил журналистам The Times, что его команда расследует десятки свидетельств о привлечении бывших похищенных детей к войне.

"Это не единичные случаи. Мы имеем дело с крупнейшим похищением детей со времен Второй мировой", - сказал Реймонд. "Это не перевоспитание. Это мобилизация".

Всего идентифицировано 116 учреждений - от Крыма до Тихоокеанского побережья РФ, - где содержатся украинские дети. После выхода из "лагерей перевоспитания" подростки направляются в кадетские школы, где проходят обучение с оружием.

Показания похищенного

19-летний Влад Руденко из Херсона рассказал, как его в 2022 году похитили из квартиры матери под дулом оружия и отправили на 18 месяцев в перевоспитательный лагерь в Крыму.

"Нам давали петь гимн РФ, проводили физическую подготовку, учили стрелять", - говорит Руденко. "Мне повезло, что мама вытащила меня оттуда. Но есть украинцы, которых заставили воевать против собственного народа".

Программа массового похищения детей стала основанием для ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой, выданного Международным уголовным судом в 2023 году. Львова-Белова сама усыновила украинского мальчика Филиппа.

После попыток обмена похищенных детей на российских пленных во время переговоров в Стамбуле, Украина решительно отказалась, предупредив об опасности использования детей в качестве "торговой валюты".

Президент Зеленский начал международную кампанию, чтобы возвращение детей стало красной линией в любом мирном урегулировании. Это один из двух факторов, которые, по опросам, имеют наибольший эмоциональный резонанс среди избирателей в США и Европе (второй - преследование религиозных меньшинств).

"Это не просто гуманитарный вопрос - это доказательство, что режим в Москве действует как террористическое государство", - заявил Ермак.

Похищение украинских детей - расследование под угрозой

Как сообщал УНИАН, сокращение США помощи иностранным государствам и санкции администрации Дональда Трампа против Международного уголовного суда затрудняют поиски тысяч украинских детей, похищенных Россией во время войны с Украиной. Об этом заявила посланница Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Рейкфьорд Гюльфадоттир, которая курирует усилия Совета Европы по возвращению депортированных украинских детей.

В марте администрация Трампа сократила финансирование программ по возвращению похищенных украинских детей в рамках заморозки расходов США на помощь иностранным государствам.

Госдепартамент позже в том же месяце заявил о возобновлении финансирования, однако лишь на короткий срок. Правозащитные организации тогда предупреждали, что это может серьезно нарушить работу групп, которые отслеживают местонахождение и благополучие детей.

Вас также могут заинтересовать новости: