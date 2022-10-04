Подразделения недавно сформированного и перемещенного в Украину 3 армейского корпуса не могут эффективно выполнять задачи, поделились в Генштабе ВСУ.

В Украину планируют переместить подразделения Росгвардии из Сибири и контингент из Сирии, а тем временем мобилизованные оккупанты самовольно покидают позиции и употребляют алкоголь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, военным руководством вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также сообщили, что, по имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по предназначению.

"Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказа от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения воинской дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника", - говорится в сообщении.

Между тем в городе Тверь, из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, которые привлечены к войне в Украине, в Военной академии воздушнокосмической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.

Мобилизация в РФ 2022 - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Кроме того, в России досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

ВСУ дают достойный отпор противнику. Потери РФ в Украине на 3 октября 2022 года такие - ликвидированы около 60,5 тыс. оккупантов и, в частности, 2 380 вражеских танков.

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