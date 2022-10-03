320 мертвых врагов за сутки.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные ликвидировали почти 60,5 тысяч российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 60 тысяч 430 человек, в том числе за минувшие сутки ликвидировано около 320 захватчиков.

Также уничтожено 2380 вражеских танков (три за прошлые сутки), 4991 боевых бронированных машин (16 за сутки), 1405 артиллерийских систем, 338 реактивных систем залпового огня, 176 средств противовоздушной обороны, 265 самолетов, 228 вертолетов, 1026 беспилотников оперативно-тактического уровня, 246 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3811 единиц автомобильной техники и автоцистерн (15 за сутки), 131 единицу спецтехники.

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Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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За минувшие сутки подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять командных пунктов российских оккупантов, три их склады с боеприпасами и 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.

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