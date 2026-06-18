Даже оружие выбрасывают: в бригаде 'Рубеж' рассказали о тактике россиян

Россияне, отправляющиеся на инфильтрацию, понимают, что они - смертники.

Тактика инфильтрации россиян усиливается, но есть проблемы - некоторые их военнослужащие, пытающиеся проникнуть в наши тылы, бросают оружие, не доходя даже до "зеленки", чтобы быстрее продвигаться и сохранить свою жизнь. Об этом заявил в эфире 24 Канала офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

Он отметил, что в зоне ответственности бригады "Рубеж" ситуация на сегодняшний день существенно не изменилась.

"Противник в основном выставляет пехоту, поскольку живая сила остается его самым массовым ресурсом", - добавил Черняк.

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По его словам, военнослужащих, которых задействуют в тактике инфильтрации, даже в кругах армии РФ считают смертниками. Защитник рассказал:

"В российской армии есть несколько таких низших категорий военных. Первые - это те, кто на себе несет БК к позициям и подвергает себя большой опасности, поскольку это практически происходит в зоне обстрела, и они могут быть уничтожены украинскими БПЛА. Также есть те, кого привлекают к тактике инфильтрации и кого считают смертниками. Они это понимают и пытаются выжить, поэтому сбрасывают с себя всё лишнее, некоторые даже оставляют оружие".

По его словам, тактика инфильтрации предполагает передвижение пешком на расстояние в несколько десятков километров. При этом он добавил, что каждый килограмм имеет решающее значение, поскольку противник осознает, что за ним может следить украинский дрон и его могут заметить, поэтому они стараются бежать с минимальным грузом.

Отметил, что враг на Покровском направлении использует большое количество дронов.

Сообщил также, что параллельно с попытками инфильтрации россияне накапливают живую силу и технику в прифронтовых населенных пунктах, находящихся под контролем России, что свидетельствует об их подготовке к новым атакам, количество которых увеличится.

Война в Украине - цели РФ

Как сообщал УНИАН, Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил журналистам, что потери РФ в живой силе уже превышают 1,4 млн военнослужащих. Он отмечает, что за время полномасштабного вторжения Россия понесла "от 1,3 до 1,45 миллиона общих потерь, из которых примерно полмиллиона составляют погибшие".

При этом он добавил, что это не останавливает главу Кремля Владимира Путина, который остается непоколебимым в своих целях в войне в Украине.

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