Оккупанты не могут захватить Малую Токмачку уже более 1500 дней: Волошин объяснил причину

В целом на юге Украины ситуация остается сложной.

В Пологовском районе Запорожской области, несмотря на многочисленные штурмы, российским оккупантам за четыре года не удалось захватить село Малая Токмачка – ВСУ своевременно выявляют и уничтожают врага. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"Малая Токмачка. Все знают, что такое Малая Токмачка. Это кость в горле, в алчном горле российского агрессора. Это тот населенный пункт, который противник не может взять уже четыре года, а словами своими уже взял несколько раз. Ситуация здесь мало меняется. Как только противник подходит, мы его уничтожаем", – сказал военный.

Он также прокомментировал информацию о том, что 118-я отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины за то, что держит оборону Малой Токмачки более 1500 дней. В частности, пресс-секретаря попросили объяснить, в чем секрет успешной обороны.

"Секрет Малой Токмачки в том, что Силы обороны пытаются выявить врага на ранних этапах и не дают ему подойти к этому населенному пункту", – подчеркнул Волошин.

В целом, по его словам, ситуация на юге Украины остается сложной. За прошедшие сутки там произошло 52 боевых столкновения.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в сторону Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 46 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Железнодорожное, Еленокстантиновка и в сторону Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного, на Ореховском направлении остановлена одна попытка противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Белогорье.

Уже сегодня утром, по состоянию на 18.00, враг 20 раз атаковал позиции Сил обороны Юга Украины. На Гуляйпольском направлении отражено десять атак в районах Железнодорожного, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского и Чаривного, еще на тот момент продолжался.

На Ореховском направлении захватчики 9 раз безрезультатно пытались вклиниться в оборонительные порядки ВСУ вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли одну тщетную попытку продвинуться в районе Антоновского моста.

Как писал УНИАН, ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты активизировались на некоторых участках Ореховского направления, пытаясь выйти на окраины Орехова до 31 мая. В то же время захватчики не могут продвинуться вперед, так как на пути у них стоит Малая Токмачка. Активизация врага подтверждает данные украинской разведки о том, что противник проводил перегруппировку, пытался проникнуть небольшими диверсионными группами, чтобы продвинуться как можно глубже в оборону ВСУ.

