После получения северокорейских самоходных артиллерийских установок "Koksan" Москва стала еще более зависимой от Пхеньяна. Как отмечает военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, все дело в том, что российский ВПК не способен производить к ней снаряды.
"Артиллерийская система "Koksan" способна преодолевать расстояние до 60 километров. Калибр не разрушительный. Но дьявол всегда кроется в деталях - российская оборонная промышленность не способна изготавливать снаряды такого калибра. Значит, она будет полностью зависеть от промышленности Северной Кореи. А кто знает, будет ли у Пхеньяна возможность не только производить, но и передавать такие типы боеприпасов", - сказал Селезнев в эфире "Radio NV".
Также, по его мнению, проблемы для КНДР и России может принести новоизбранный президент США Дональд Трамп.
"Новоизбранный президент Соединенных Штатов - достаточно бескомпромиссный человек, который будет готов принимать серьезные санкции в отношении стран, которые нарушают мировой порядок. "Мир через силу" - этот слоган постоянно продвигают представители Дональда Трампа. И я думаю, что мир находится на пороге движущих изменений", - пояснил Селезнев.
M1989 "Koksan": что известно
Накануне в сети появились фото, где по железнодорожным путям в России перевозят самоходные артиллерийские установки M1989 "Koksan". По мнению журналистов Forbes, эти установки КНДР могла передать России из-за развертывания северокорейского артиллерийского подразделения, которое участвует в боевых действиях на стороне РФ.
Между тем "Милитарный" отмечает, что эти установки могут нанести серьезный ущерб украинской артиллерии, поскольку дальность их ударов превышает возможности российской артиллерии.