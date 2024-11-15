Российская оборонная промышленность не способна изготавливать снаряды такого калибра.

После получения северокорейских самоходных артиллерийских установок "Koksan" Москва стала еще более зависимой от Пхеньяна. Как отмечает военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, все дело в том, что российский ВПК не способен производить к ней снаряды.

"Артиллерийская система "Koksan" способна преодолевать расстояние до 60 километров. Калибр не разрушительный. Но дьявол всегда кроется в деталях - российская оборонная промышленность не способна изготавливать снаряды такого калибра. Значит, она будет полностью зависеть от промышленности Северной Кореи. А кто знает, будет ли у Пхеньяна возможность не только производить, но и передавать такие типы боеприпасов", - сказал Селезнев в эфире "Radio NV".

Также, по его мнению, проблемы для КНДР и России может принести новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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"Новоизбранный президент Соединенных Штатов - достаточно бескомпромиссный человек, который будет готов принимать серьезные санкции в отношении стран, которые нарушают мировой порядок. "Мир через силу" - этот слоган постоянно продвигают представители Дональда Трампа. И я думаю, что мир находится на пороге движущих изменений", - пояснил Селезнев.

M1989 "Koksan": что известно

Накануне в сети появились фото, где по железнодорожным путям в России перевозят самоходные артиллерийские установки M1989 "Koksan". По мнению журналистов Forbes, эти установки КНДР могла передать России из-за развертывания северокорейского артиллерийского подразделения, которое участвует в боевых действиях на стороне РФ.

Между тем "Милитарный" отмечает, что эти установки могут нанести серьезный ущерб украинской артиллерии, поскольку дальность их ударов превышает возможности российской артиллерии.

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