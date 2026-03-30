'Шахед' с пассивной головкой самонаведения: аналитики заявили, что с ним не так

Эксперты Defense Express отмечают, что пока неясно, имеется ли в этом дроне боевая часть.

На российском дальнобойном дроне типа "Шахед" впервые была замечена установка пассивной радиолокационной головки самонаведения.

Об этом сообщает Defense Express. При этом отмечается, что на данный момент это неофициальная информация, основанная на опубликованных фотографиях обломков и предположении, что они именно с дрона. Сообщается, что соответствующие фотографии и описание были выставлены на аукционе Reibert и замечены профильным Telegram-каналом.

"Это первый известный случай установки пассивной радиолокационной головки самонаведения на "Шахед", который еще требует подтверждения, но пока это больше похоже на загадку, что именно хотел сделать враг", - говорится в сообщении.

Сообщается, что маркировка блока с пассивными антеннами соответствует антенному устройству с каналом под единую систему радиолокационного распознавания (ЕС ГРЛО) "Пароль", более известной как "свой-чужой", которая существовала во времена СССР и используется в РФ сейчас.

"Он устанавливается в антенную систему моноимпульсного вторичного радиолокатора АКЕЯ.464657.007-01 из состава радиолокационного комплекса МВРЛ-К "Лира-ВМ", который, в свою очередь, входит в состав трассового радиолокационного комплекса 12А6 "Сопка-2", - отмечают эксперты издания.

При этом подчеркивается, что на данный момент никаких известных советских и российских пассивных радиолокационных головок самонаведения с такими компонентами найти не удалось. Отмечается, что дата проведения калибровки и настройки этого изделия - 30 сентября 2024 года, то есть оно не было недавно изготовлено специально.

Эксперты отмечают, что, судя по имеющимся фото, создается впечатление, что этот блок не имеет подвеса, который позволял бы антенному блоку двигаться и направляться на источник радиоизлучения, тем самым управляя наведением "Шахеда" на цель.

"То есть этот блок вряд ли является специализированной пассивной радиолокационной головкой самонаведения, а лишь попыткой сделать что-то похожее по функционалу из имеющихся готовых блоков", - говорится в сообщении.

В Defense Express отмечают, что остатки этого "Шахеда" пока не исследуются, так как просто выставлены на аукцион по стартовой цене в 100 000 грн, поэтому нельзя точно сказать, есть ли у этого "Шахеда" боевая часть. В сообщении отмечается:

"Потому что если нет, то это средство не уничтожения, а средство для выявления позиций украинской системы противовоздушной обороны. При этом тех РЛС, которые имеют излучатели, работающие на частотах системы "Пароль".

В таком случае задача дрона лишь зафиксировать относительно точное положение позиций ПВО, которое будет передаваться оператору через двусторонний канал связи.

"И поэтому дополнительную информацию даст подтверждение установки на этот "Шахед", например, mesh-модемов. Потому что без них и без боевой части этот дрон точно не будет иметь никакого смысла", - отмечают эксперты.

При этом отмечают, что наличие на нем боевой части будет означать, что это боевое ударное средство, которое должно именно уничтожать то, что позволяет найти этот блок.

Как Россия модернизирует "Шахеды"

Как сообщал УНИАН, Анатолий Храпчинский - производитель средств радиоэлектронной борьбы - отмечал, что РФ на протяжении всей войны модернизировала "Шахеды". В частности, в начале эти БПЛА не были способны совершать вылеты в непогоду, тогда как сейчас они используют туман для маскировки.

Он отмечал, что враг активно развивает возможности связи, которые помогают ему обмениваться данными между "Шахедами". Он сказал, что на фоне этого усовершенствования растет роль средств радиоэлектронной борьбы. И это касается не только противодействия навигационным сигналам БПЛА, но и каналов связи.

